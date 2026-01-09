SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THPX13D
Marios Skyrianidis

THPX13D

Marios Skyrianidis
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 97%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 527
Kârla kapanan işlemler:
1 327 (52.51%)
Zararla kapanan işlemler:
1 200 (47.49%)
En iyi işlem:
809.10 USD
En kötü işlem:
-659.90 USD
Brüt kâr:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
Brüt zarar:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (4 207.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 207.13 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.96%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
1 302 (51.52%)
Satış işlemleri:
1 225 (48.48%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
9.24 USD
Ortalama kâr:
142.64 USD
Ortalama zarar:
-138.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-3 132.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 132.52 USD (14)
Aylık büyüme:
-4.01%
Yıllık tahmin:
-48.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 911.42 USD
Maksimum:
11 225.76 USD (21.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.95% (8 762.14 USD)
Varlığa göre:
0.46% (86.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BRTBTC 832
BTCUSD 589
WTIBTC 485
BRTUSD 338
XAUBTC 249
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BRTBTC 5K
BTCUSD -5.7K
WTIBTC 4.1K
BRTUSD -7.1K
XAUBTC 29K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BRTBTC 25K
BTCUSD -2.6M
WTIBTC 20K
BRTUSD 16K
XAUBTC 14K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +809.10 USD
En kötü işlem: -660 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +4 207.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 132.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
İnceleme yok
2026.01.09 19:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.65% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
THPX13D
Ayda 50 USD
97%
0
0
USD
19K
USD
33
0%
2 527
52%
100%
1.14
9.24
USD
36%
1:100
