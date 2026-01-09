SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / THPX13D
Marios Skyrianidis

THPX13D

Marios Skyrianidis
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 101%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 528
Transacciones Rentables:
1 328 (52.53%)
Transacciones Irrentables:
1 200 (47.47%)
Mejor transacción:
809.10 USD
Peor transacción:
-659.90 USD
Beneficio Bruto:
189 603.62 USD (25 508 963 pips)
Pérdidas Brutas:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (4 207.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 207.13 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
44.41%
Carga máxima del depósito:
4.79%
Último trade:
24 minutos
Trades a la semana:
97
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
2.11
Transacciones Largas:
1 303 (51.54%)
Transacciones Cortas:
1 225 (48.46%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
9.36 USD
Beneficio medio:
142.77 USD
Pérdidas medias:
-138.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-3 132.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 132.52 USD (14)
Crecimiento al mes:
-2.10%
Pronóstico anual:
-25.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 911.42 USD
Máxima:
11 225.76 USD (21.66%)
Reducción relativa:
De balance:
35.95% (8 762.14 USD)
De fondos:
0.46% (86.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BRTBTC 832
BTCUSD 589
WTIBTC 485
BRTUSD 338
XAUBTC 250
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BRTBTC 5K
BTCUSD -5.7K
WTIBTC 4.1K
BRTUSD -7.1K
XAUBTC 29K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BRTBTC 25K
BTCUSD -2.6M
WTIBTC 20K
BRTUSD 16K
XAUBTC 14K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +809.10 USD
Peor transacción: -660 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +4 207.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 132.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
No hay comentarios
2026.01.09 19:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.65% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
