Total de Trades:
2 528
Transacciones Rentables:
1 328 (52.53%)
Transacciones Irrentables:
1 200 (47.47%)
Mejor transacción:
809.10 USD
Peor transacción:
-659.90 USD
Beneficio Bruto:
189 603.62 USD (25 508 963 pips)
Pérdidas Brutas:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (4 207.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 207.13 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
44.41%
Carga máxima del depósito:
4.79%
Último trade:
24 minutos
Trades a la semana:
97
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
2.11
Transacciones Largas:
1 303 (51.54%)
Transacciones Cortas:
1 225 (48.46%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
9.36 USD
Beneficio medio:
142.77 USD
Pérdidas medias:
-138.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-3 132.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 132.52 USD (14)
Crecimiento al mes:
-2.10%
Pronóstico anual:
-25.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 911.42 USD
Máxima:
11 225.76 USD (21.66%)
Reducción relativa:
De balance:
35.95% (8 762.14 USD)
De fondos:
0.46% (86.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|832
|BTCUSD
|589
|WTIBTC
|485
|BRTUSD
|338
|XAUBTC
|250
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BRTBTC
|5K
|BTCUSD
|-5.7K
|WTIBTC
|4.1K
|BRTUSD
|-7.1K
|XAUBTC
|29K
|WTIUSD
|-518
|XAUUSD
|-974
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BRTBTC
|25K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIBTC
|20K
|BRTUSD
|16K
|XAUBTC
|14K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
Mejor transacción: +809.10 USD
Peor transacción: -660 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +4 207.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 132.52 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.58 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
101%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
33
0%
2 528
52%
44%
1.14
9.36
USD
USD
36%
1:100