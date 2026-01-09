- 자본
- 축소
트레이드:
2 527
이익 거래:
1 327 (52.51%)
손실 거래:
1 200 (47.49%)
최고의 거래:
809.10 USD
최악의 거래:
-659.90 USD
총 수익:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
총 손실:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
연속 최대 이익:
14 (4 207.13 USD)
연속 최대 이익:
4 207.13 USD (14)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.96%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
95
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
2.08
롱(주식매수):
1 302 (51.52%)
숏(주식차입매도):
1 225 (48.48%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
9.24 USD
평균 이익:
142.64 USD
평균 손실:
-138.28 USD
연속 최대 손실:
14 (-3 132.52 USD)
연속 최대 손실:
-3 132.52 USD (14)
월별 성장률:
-4.01%
연간 예측:
-48.66%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 911.42 USD
최대한의:
11 225.76 USD (21.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.95% (8 762.14 USD)
자본금별:
0.46% (86.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|832
|BTCUSD
|589
|WTIBTC
|485
|BRTUSD
|338
|XAUBTC
|249
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BRTBTC
|5K
|BTCUSD
|-5.7K
|WTIBTC
|4.1K
|BRTUSD
|-7.1K
|XAUBTC
|29K
|WTIUSD
|-518
|XAUUSD
|-974
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BRTBTC
|25K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIBTC
|20K
|BRTUSD
|16K
|XAUBTC
|14K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 입금량
최고의 거래: +809.10 USD
최악의 거래: -660 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +4 207.13 USD
연속 최대 손실: -3 132.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
97%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
33
0%
2 527
52%
100%
1.14
9.24
USD
USD
36%
1:100