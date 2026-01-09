시그널섹션
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 97%
NCESC-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 527
이익 거래:
1 327 (52.51%)
손실 거래:
1 200 (47.49%)
최고의 거래:
809.10 USD
최악의 거래:
-659.90 USD
총 수익:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
총 손실:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
연속 최대 이익:
14 (4 207.13 USD)
연속 최대 이익:
4 207.13 USD (14)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.96%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
95
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
2.08
롱(주식매수):
1 302 (51.52%)
숏(주식차입매도):
1 225 (48.48%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
9.24 USD
평균 이익:
142.64 USD
평균 손실:
-138.28 USD
연속 최대 손실:
14 (-3 132.52 USD)
연속 최대 손실:
-3 132.52 USD (14)
월별 성장률:
-4.01%
연간 예측:
-48.66%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 911.42 USD
최대한의:
11 225.76 USD (21.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.95% (8 762.14 USD)
자본금별:
0.46% (86.69 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BRTBTC 832
BTCUSD 589
WTIBTC 485
BRTUSD 338
XAUBTC 249
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BRTBTC 5K
BTCUSD -5.7K
WTIBTC 4.1K
BRTUSD -7.1K
XAUBTC 29K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BRTBTC 25K
BTCUSD -2.6M
WTIBTC 20K
BRTUSD 16K
XAUBTC 14K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +809.10 USD
최악의 거래: -660 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +4 207.13 USD
연속 최대 손실: -3 132.52 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
리뷰 없음
2026.01.09 19:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.65% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
