- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 527
盈利交易:
1 327 (52.51%)
亏损交易:
1 200 (47.49%)
最好交易:
809.10 USD
最差交易:
-659.90 USD
毛利:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
毛利亏损:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
最大连续赢利:
14 (4 207.13 USD)
最大连续盈利:
4 207.13 USD (14)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.96%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
95
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.08
长期交易:
1 302 (51.52%)
短期交易:
1 225 (48.48%)
利润因子:
1.14
预期回报:
9.24 USD
平均利润:
142.64 USD
平均损失:
-138.28 USD
最大连续失误:
14 (-3 132.52 USD)
最大连续亏损:
-3 132.52 USD (14)
每月增长:
-4.01%
年度预测:
-48.66%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 911.42 USD
最大值:
11 225.76 USD (21.66%)
相对跌幅:
结余:
35.95% (8 762.14 USD)
净值:
0.46% (86.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|832
|BTCUSD
|589
|WTIBTC
|485
|BRTUSD
|338
|XAUBTC
|249
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BRTBTC
|5K
|BTCUSD
|-5.7K
|WTIBTC
|4.1K
|BRTUSD
|-7.1K
|XAUBTC
|29K
|WTIUSD
|-518
|XAUUSD
|-974
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BRTBTC
|25K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIBTC
|20K
|BRTUSD
|16K
|XAUBTC
|14K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +809.10 USD
最差交易: -660 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +4 207.13 USD
最大连续亏损: -3 132.52 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
97%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
33
0%
2 527
52%
100%
1.14
9.24
USD
USD
36%
1:100