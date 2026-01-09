SegnaliSezioni
Marios Skyrianidis

THPX13D

Marios Skyrianidis
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 97%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 527
Profit Trade:
1 327 (52.51%)
Loss Trade:
1 200 (47.49%)
Best Trade:
809.10 USD
Worst Trade:
-659.90 USD
Profitto lordo:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
Perdita lorda:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (4 207.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 207.13 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
1 302 (51.52%)
Short Trade:
1 225 (48.48%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
9.24 USD
Profitto medio:
142.64 USD
Perdita media:
-138.28 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-3 132.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 132.52 USD (14)
Crescita mensile:
-4.01%
Previsione annuale:
-48.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 911.42 USD
Massimale:
11 225.76 USD (21.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.95% (8 762.14 USD)
Per equità:
0.46% (86.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BRTBTC 832
BTCUSD 589
WTIBTC 485
BRTUSD 338
XAUBTC 249
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BRTBTC 5K
BTCUSD -5.7K
WTIBTC 4.1K
BRTUSD -7.1K
XAUBTC 29K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BRTBTC 25K
BTCUSD -2.6M
WTIBTC 20K
BRTUSD 16K
XAUBTC 14K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +809.10 USD
Worst Trade: -660 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +4 207.13 USD
Massima perdita consecutiva: -3 132.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Non ci sono recensioni
2026.01.09 19:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.65% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
