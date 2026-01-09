- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 527
Profit Trade:
1 327 (52.51%)
Loss Trade:
1 200 (47.49%)
Best Trade:
809.10 USD
Worst Trade:
-659.90 USD
Profitto lordo:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
Perdita lorda:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (4 207.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 207.13 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
1 302 (51.52%)
Short Trade:
1 225 (48.48%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
9.24 USD
Profitto medio:
142.64 USD
Perdita media:
-138.28 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-3 132.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 132.52 USD (14)
Crescita mensile:
-4.01%
Previsione annuale:
-48.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 911.42 USD
Massimale:
11 225.76 USD (21.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.95% (8 762.14 USD)
Per equità:
0.46% (86.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|832
|BTCUSD
|589
|WTIBTC
|485
|BRTUSD
|338
|XAUBTC
|249
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BRTBTC
|5K
|BTCUSD
|-5.7K
|WTIBTC
|4.1K
|BRTUSD
|-7.1K
|XAUBTC
|29K
|WTIUSD
|-518
|XAUUSD
|-974
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BRTBTC
|25K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIBTC
|20K
|BRTUSD
|16K
|XAUBTC
|14K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +809.10 USD
Worst Trade: -660 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +4 207.13 USD
Massima perdita consecutiva: -3 132.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.58 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
97%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
33
0%
2 527
52%
100%
1.14
9.24
USD
USD
36%
1:100