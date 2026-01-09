- Прирост
Всего трейдов:
2 527
Прибыльных трейдов:
1 327 (52.51%)
Убыточных трейдов:
1 200 (47.49%)
Лучший трейд:
809.10 USD
Худший трейд:
-659.90 USD
Общая прибыль:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
Общий убыток:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (4 207.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 207.13 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.96%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
95
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
1 302 (51.52%)
Коротких трейдов:
1 225 (48.48%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
9.24 USD
Средняя прибыль:
142.64 USD
Средний убыток:
-138.28 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-3 132.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 132.52 USD (14)
Прирост в месяц:
-4.01%
Годовой прогноз:
-48.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 911.42 USD
Максимальная:
11 225.76 USD (21.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.95% (8 762.14 USD)
По эквити:
0.46% (86.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|832
|BTCUSD
|589
|WTIBTC
|485
|BRTUSD
|338
|XAUBTC
|249
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BRTBTC
|5K
|BTCUSD
|-5.7K
|WTIBTC
|4.1K
|BRTUSD
|-7.1K
|XAUBTC
|29K
|WTIUSD
|-518
|XAUUSD
|-974
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BRTBTC
|25K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIBTC
|20K
|BRTUSD
|16K
|XAUBTC
|14K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
Лучший трейд: +809.10 USD
Худший трейд: -660 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +4 207.13 USD
Макс. убыток в серии: -3 132.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.58 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
