СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX13D
Marios Skyrianidis

THPX13D

Marios Skyrianidis
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 97%
NCESC-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 527
Прибыльных трейдов:
1 327 (52.51%)
Убыточных трейдов:
1 200 (47.49%)
Лучший трейд:
809.10 USD
Худший трейд:
-659.90 USD
Общая прибыль:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
Общий убыток:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (4 207.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 207.13 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.96%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
95
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
1 302 (51.52%)
Коротких трейдов:
1 225 (48.48%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
9.24 USD
Средняя прибыль:
142.64 USD
Средний убыток:
-138.28 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-3 132.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 132.52 USD (14)
Прирост в месяц:
-4.01%
Годовой прогноз:
-48.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 911.42 USD
Максимальная:
11 225.76 USD (21.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.95% (8 762.14 USD)
По эквити:
0.46% (86.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BRTBTC 832
BTCUSD 589
WTIBTC 485
BRTUSD 338
XAUBTC 249
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BRTBTC 5K
BTCUSD -5.7K
WTIBTC 4.1K
BRTUSD -7.1K
XAUBTC 29K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BRTBTC 25K
BTCUSD -2.6M
WTIBTC 20K
BRTUSD 16K
XAUBTC 14K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +809.10 USD
Худший трейд: -660 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +4 207.13 USD
Макс. убыток в серии: -3 132.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.09 19:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.65% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
THPX13D
50 USD в месяц
97%
0
0
USD
19K
USD
33
0%
2 527
52%
100%
1.14
9.24
USD
36%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.