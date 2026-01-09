SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / THPX13D
Marios Skyrianidis

THPX13D

Marios Skyrianidis
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 97%
NCESC-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 527
Bénéfice trades:
1 327 (52.51%)
Perte trades:
1 200 (47.49%)
Meilleure transaction:
809.10 USD
Pire transaction:
-659.90 USD
Bénéfice brut:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
Perte brute:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (4 207.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 207.13 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.96%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.08
Longs trades:
1 302 (51.52%)
Courts trades:
1 225 (48.48%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
9.24 USD
Bénéfice moyen:
142.64 USD
Perte moyenne:
-138.28 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-3 132.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 132.52 USD (14)
Croissance mensuelle:
-4.01%
Prévision annuelle:
-48.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 911.42 USD
Maximal:
11 225.76 USD (21.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.95% (8 762.14 USD)
Par fonds propres:
0.46% (86.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BRTBTC 832
BTCUSD 589
WTIBTC 485
BRTUSD 338
XAUBTC 249
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BRTBTC 5K
BTCUSD -5.7K
WTIBTC 4.1K
BRTUSD -7.1K
XAUBTC 29K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BRTBTC 25K
BTCUSD -2.6M
WTIBTC 20K
BRTUSD 16K
XAUBTC 14K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +809.10 USD
Pire transaction: -660 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +4 207.13 USD
Perte consécutive maximale: -3 132.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.09 19:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.65% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
THPX13D
50 USD par mois
97%
0
0
USD
19K
USD
33
0%
2 527
52%
100%
1.14
9.24
USD
36%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.