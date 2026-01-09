SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / THPX13D
Marios Skyrianidis

THPX13D

Marios Skyrianidis
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 97%
NCESC-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 527
Negociações com lucro:
1 327 (52.51%)
Negociações com perda:
1 200 (47.49%)
Melhor negociação:
809.10 USD
Pior negociação:
-659.90 USD
Lucro bruto:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
Perda bruta:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (4 207.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 207.13 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.96%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
95
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.08
Negociações longas:
1 302 (51.52%)
Negociações curtas:
1 225 (48.48%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
9.24 USD
Lucro médio:
142.64 USD
Perda média:
-138.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-3 132.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 132.52 USD (14)
Crescimento mensal:
-4.01%
Previsão anual:
-48.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 911.42 USD
Máximo:
11 225.76 USD (21.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.95% (8 762.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.46% (86.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BRTBTC 832
BTCUSD 589
WTIBTC 485
BRTUSD 338
XAUBTC 249
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BRTBTC 5K
BTCUSD -5.7K
WTIBTC 4.1K
BRTUSD -7.1K
XAUBTC 29K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BRTBTC 25K
BTCUSD -2.6M
WTIBTC 20K
BRTUSD 16K
XAUBTC 14K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +809.10 USD
Pior negociação: -660 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +4 207.13 USD
Máxima perda consecutiva: -3 132.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.09 19:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.65% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
THPX13D
50 USD por mês
97%
0
0
USD
19K
USD
33
0%
2 527
52%
100%
1.14
9.24
USD
36%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.