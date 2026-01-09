- Crescimento
Negociações:
2 527
Negociações com lucro:
1 327 (52.51%)
Negociações com perda:
1 200 (47.49%)
Melhor negociação:
809.10 USD
Pior negociação:
-659.90 USD
Lucro bruto:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
Perda bruta:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (4 207.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 207.13 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.96%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
95
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.08
Negociações longas:
1 302 (51.52%)
Negociações curtas:
1 225 (48.48%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
9.24 USD
Lucro médio:
142.64 USD
Perda média:
-138.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-3 132.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 132.52 USD (14)
Crescimento mensal:
-4.01%
Previsão anual:
-48.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 911.42 USD
Máximo:
11 225.76 USD (21.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.95% (8 762.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.46% (86.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|832
|BTCUSD
|589
|WTIBTC
|485
|BRTUSD
|338
|XAUBTC
|249
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BRTBTC
|5K
|BTCUSD
|-5.7K
|WTIBTC
|4.1K
|BRTUSD
|-7.1K
|XAUBTC
|29K
|WTIUSD
|-518
|XAUUSD
|-974
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BRTBTC
|25K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIBTC
|20K
|BRTUSD
|16K
|XAUBTC
|14K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.58 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Sem comentários
