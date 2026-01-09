シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THPX13D
Marios Skyrianidis

THPX13D

Marios Skyrianidis
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 97%
NCESC-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 527
利益トレード:
1 327 (52.51%)
損失トレード:
1 200 (47.49%)
ベストトレード:
809.10 USD
最悪のトレード:
-659.90 USD
総利益:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
総損失:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
最大連続の勝ち:
14 (4 207.13 USD)
最大連続利益:
4 207.13 USD (14)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.96%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
95
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
2.08
長いトレード:
1 302 (51.52%)
短いトレード:
1 225 (48.48%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
9.24 USD
平均利益:
142.64 USD
平均損失:
-138.28 USD
最大連続の負け:
14 (-3 132.52 USD)
最大連続損失:
-3 132.52 USD (14)
月間成長:
-4.01%
年間予想:
-48.66%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 911.42 USD
最大の:
11 225.76 USD (21.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.95% (8 762.14 USD)
エクイティによる:
0.46% (86.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BRTBTC 832
BTCUSD 589
WTIBTC 485
BRTUSD 338
XAUBTC 249
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BRTBTC 5K
BTCUSD -5.7K
WTIBTC 4.1K
BRTUSD -7.1K
XAUBTC 29K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BRTBTC 25K
BTCUSD -2.6M
WTIBTC 20K
BRTUSD 16K
XAUBTC 14K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +809.10 USD
最悪のトレード: -660 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +4 207.13 USD
最大連続損失: -3 132.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
レビューなし
2026.01.09 19:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.65% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
