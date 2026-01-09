SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / THPX13D
Marios Skyrianidis

THPX13D

Marios Skyrianidis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 97%
NCESC-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 527
Gewinntrades:
1 327 (52.51%)
Verlusttrades:
1 200 (47.49%)
Bester Trade:
809.10 USD
Schlechtester Trade:
-659.90 USD
Bruttoprofit:
189 284.01 USD (25 508 787 pips)
Bruttoverlust:
-165 940.73 USD (28 027 700 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (4 207.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 207.13 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.96%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
95
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
2.08
Long-Positionen:
1 302 (51.52%)
Short-Positionen:
1 225 (48.48%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
9.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
142.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-138.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-3 132.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 132.52 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-4.01%
Jahresprognose:
-48.66%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 911.42 USD
Maximaler:
11 225.76 USD (21.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.95% (8 762.14 USD)
Kapital:
0.46% (86.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BRTBTC 832
BTCUSD 589
WTIBTC 485
BRTUSD 338
XAUBTC 249
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BRTBTC 5K
BTCUSD -5.7K
WTIBTC 4.1K
BRTUSD -7.1K
XAUBTC 29K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BRTBTC 25K
BTCUSD -2.6M
WTIBTC 20K
BRTUSD 16K
XAUBTC 14K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +809.10 USD
Schlechtester Trade: -660 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 207.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 132.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.09 19:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.65% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
THPX13D
50 USD pro Monat
97%
0
0
USD
19K
USD
33
0%
2 527
52%
100%
1.14
9.24
USD
36%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.