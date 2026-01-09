SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MT Strategy
You Ming Xing

MT Strategy

You Ming Xing
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
97 (52.15%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (47.85%)
En iyi işlem:
59.76 USD
En kötü işlem:
-77.12 USD
Brüt kâr:
762.16 USD (792 695 pips)
Brüt zarar:
-631.32 USD (880 682 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (100.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.23%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
118 (63.44%)
Satış işlemleri:
68 (36.56%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
7.86 USD
Ortalama zarar:
-7.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-41.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.73 USD (5)
Aylık büyüme:
3.95%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
340.75 USD
Maksimum:
340.75 USD (22.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.69% (340.43 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 45
USDJPY 25
USTEC 22
XAUUSD 17
CADJPY 14
EURJPY 13
GBPJPY 12
US30 12
US500 11
XAUJPY 10
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -21
USDJPY 24
USTEC -43
XAUUSD -131
CADJPY -10
EURJPY -24
GBPJPY -2
US30 136
US500 0
XAUJPY 211
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -202K
USDJPY 3.6K
USTEC -43K
XAUUSD -13K
CADJPY -1.4K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -350
US30 138K
US500 182
XAUJPY 34K
EURNZD 438
AUDUSD 119
NZDUSD 100
GBPUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.76 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +100.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.64 × 303
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5587
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 902
137 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
