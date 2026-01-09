- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
97 (52.15%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (47.85%)
En iyi işlem:
59.76 USD
En kötü işlem:
-77.12 USD
Brüt kâr:
762.16 USD (792 695 pips)
Brüt zarar:
-631.32 USD (880 682 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (100.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.23%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
118 (63.44%)
Satış işlemleri:
68 (36.56%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
7.86 USD
Ortalama zarar:
-7.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-41.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.73 USD (5)
Aylık büyüme:
3.95%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
340.75 USD
Maksimum:
340.75 USD (22.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.69% (340.43 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|45
|USDJPY
|25
|USTEC
|22
|XAUUSD
|17
|CADJPY
|14
|EURJPY
|13
|GBPJPY
|12
|US30
|12
|US500
|11
|XAUJPY
|10
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-21
|USDJPY
|24
|USTEC
|-43
|XAUUSD
|-131
|CADJPY
|-10
|EURJPY
|-24
|GBPJPY
|-2
|US30
|136
|US500
|0
|XAUJPY
|211
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|-12
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-202K
|USDJPY
|3.6K
|USTEC
|-43K
|XAUUSD
|-13K
|CADJPY
|-1.4K
|EURJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-350
|US30
|138K
|US500
|182
|XAUJPY
|34K
|EURNZD
|438
|AUDUSD
|119
|NZDUSD
|100
|GBPUSD
|-1.2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.76 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +100.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
itexsys-Platform
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
EverestCM-Live
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
Earnex-Trade
|0.32 × 81
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5587
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Exness-MT5Real8
|0.82 × 902
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
4%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
97%
186
52%
100%
1.20
0.70
USD
USD
15%
1:400