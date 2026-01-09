SinaisSeções
You Ming Xing

MT Strategy

You Ming Xing
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
185
Negociações com lucro:
97 (52.43%)
Negociações com perda:
88 (47.57%)
Melhor negociação:
59.76 USD
Pior negociação:
-77.12 USD
Lucro bruto:
762.16 USD (792 695 pips)
Perda bruta:
-631.21 USD (880 573 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (100.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
283.00 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.23%
Último negócio:
35 minutos atrás
Negociações por semana:
118
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
117 (63.24%)
Negociações curtas:
68 (36.76%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.71 USD
Lucro médio:
7.86 USD
Perda média:
-7.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-41.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.73 USD (5)
Crescimento mensal:
3.95%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
340.75 USD
Máximo:
340.75 USD (22.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.69% (340.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 45
USDJPY 25
USTEC 22
XAUUSD 17
CADJPY 14
EURJPY 13
GBPJPY 12
US30 12
US500 10
XAUJPY 10
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -21
USDJPY 24
USTEC -43
XAUUSD -131
CADJPY -10
EURJPY -24
GBPJPY -2
US30 136
US500 0
XAUJPY 211
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -202K
USDJPY 3.6K
USTEC -43K
XAUUSD -13K
CADJPY -1.4K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -350
US30 138K
US500 291
XAUJPY 34K
EURNZD 438
AUDUSD 119
NZDUSD 100
GBPUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +59.76 USD
Pior negociação: -77 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +100.70 USD
Máxima perda consecutiva: -41.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.64 × 303
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5587
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 902
137 mais ...
Sem comentários
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copiar

