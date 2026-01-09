- Crescimento
Negociações:
185
Negociações com lucro:
97 (52.43%)
Negociações com perda:
88 (47.57%)
Melhor negociação:
59.76 USD
Pior negociação:
-77.12 USD
Lucro bruto:
762.16 USD (792 695 pips)
Perda bruta:
-631.21 USD (880 573 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (100.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
283.00 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.23%
Último negócio:
35 minutos atrás
Negociações por semana:
118
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
117 (63.24%)
Negociações curtas:
68 (36.76%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.71 USD
Lucro médio:
7.86 USD
Perda média:
-7.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-41.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.73 USD (5)
Crescimento mensal:
3.95%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
340.75 USD
Máximo:
340.75 USD (22.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.69% (340.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|45
|USDJPY
|25
|USTEC
|22
|XAUUSD
|17
|CADJPY
|14
|EURJPY
|13
|GBPJPY
|12
|US30
|12
|US500
|10
|XAUJPY
|10
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-21
|USDJPY
|24
|USTEC
|-43
|XAUUSD
|-131
|CADJPY
|-10
|EURJPY
|-24
|GBPJPY
|-2
|US30
|136
|US500
|0
|XAUJPY
|211
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|-12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-202K
|USDJPY
|3.6K
|USTEC
|-43K
|XAUUSD
|-13K
|CADJPY
|-1.4K
|EURJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-350
|US30
|138K
|US500
|291
|XAUJPY
|34K
|EURNZD
|438
|AUDUSD
|119
|NZDUSD
|100
|GBPUSD
|-1.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +59.76 USD
Pior negociação: -77 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +100.70 USD
Máxima perda consecutiva: -41.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5587
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 902
