信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MT Strategy
You Ming Xing

MT Strategy

You Ming Xing
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
185
盈利交易:
97 (52.43%)
亏损交易:
88 (47.57%)
最好交易:
59.76 USD
最差交易:
-77.12 USD
毛利:
762.16 USD (792 695 pips)
毛利亏损:
-631.21 USD (880 573 pips)
最大连续赢利:
12 (100.70 USD)
最大连续盈利:
283.00 USD (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.23%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
118
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.38
长期交易:
117 (63.24%)
短期交易:
68 (36.76%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
7.86 USD
平均损失:
-7.17 USD
最大连续失误:
13 (-41.90 USD)
最大连续亏损:
-78.73 USD (5)
每月增长:
3.95%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
340.75 USD
最大值:
340.75 USD (22.72%)
相对跌幅:
结余:
14.69% (340.43 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 45
USDJPY 25
USTEC 22
XAUUSD 17
CADJPY 14
EURJPY 13
GBPJPY 12
US30 12
US500 10
XAUJPY 10
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -21
USDJPY 24
USTEC -43
XAUUSD -131
CADJPY -10
EURJPY -24
GBPJPY -2
US30 136
US500 0
XAUJPY 211
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -202K
USDJPY 3.6K
USTEC -43K
XAUUSD -13K
CADJPY -1.4K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -350
US30 138K
US500 291
XAUJPY 34K
EURNZD 438
AUDUSD 119
NZDUSD 100
GBPUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +59.76 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +100.70 USD
最大连续亏损: -41.90 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.64 × 303
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5587
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 902
137 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MT Strategy
每月49 USD
4%
0
0
USD
2.6K
USD
2
96%
185
52%
100%
1.20
0.71
USD
15%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载