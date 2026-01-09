SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MT Strategy
You Ming Xing

MT Strategy

You Ming Xing
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
97 (52.15%)
Perte trades:
89 (47.85%)
Meilleure transaction:
59.76 USD
Pire transaction:
-77.12 USD
Bénéfice brut:
762.16 USD (792 695 pips)
Perte brute:
-631.32 USD (880 682 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (100.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
283.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.23%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
116
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
118 (63.44%)
Courts trades:
68 (36.56%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
7.86 USD
Perte moyenne:
-7.09 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-41.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-78.73 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.95%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
340.75 USD
Maximal:
340.75 USD (22.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.69% (340.43 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 45
USDJPY 25
USTEC 22
XAUUSD 17
CADJPY 14
EURJPY 13
GBPJPY 12
US30 12
US500 11
XAUJPY 10
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -21
USDJPY 24
USTEC -43
XAUUSD -131
CADJPY -10
EURJPY -24
GBPJPY -2
US30 136
US500 0
XAUJPY 211
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -202K
USDJPY 3.6K
USTEC -43K
XAUUSD -13K
CADJPY -1.4K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -350
US30 138K
US500 182
XAUJPY 34K
EURNZD 438
AUDUSD 119
NZDUSD 100
GBPUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.76 USD
Pire transaction: -77 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +100.70 USD
Perte consécutive maximale: -41.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.64 × 303
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5587
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 902
137 plus...
Aucun avis
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
