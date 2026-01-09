SeñalesSecciones
You Ming Xing

MT Strategy

You Ming Xing
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
185
Transacciones Rentables:
97 (52.43%)
Transacciones Irrentables:
88 (47.57%)
Mejor transacción:
59.76 USD
Peor transacción:
-77.12 USD
Beneficio Bruto:
762.16 USD (792 695 pips)
Pérdidas Brutas:
-631.21 USD (880 573 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (100.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
283.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
2.21%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
121
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.38
Transacciones Largas:
117 (63.24%)
Transacciones Cortas:
68 (36.76%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
0.71 USD
Beneficio medio:
7.86 USD
Pérdidas medias:
-7.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-41.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-78.73 USD (5)
Crecimiento al mes:
3.95%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
340.75 USD
Máxima:
340.75 USD (22.72%)
Reducción relativa:
De balance:
14.69% (340.43 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 45
USDJPY 25
USTEC 22
XAUUSD 17
CADJPY 14
EURJPY 13
GBPJPY 12
US30 12
US500 10
XAUJPY 10
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -21
USDJPY 24
USTEC -43
XAUUSD -131
CADJPY -10
EURJPY -24
GBPJPY -2
US30 136
US500 0
XAUJPY 211
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD -12
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -202K
USDJPY 3.6K
USTEC -43K
XAUUSD -13K
CADJPY -1.4K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -350
US30 138K
US500 291
XAUJPY 34K
EURNZD 438
AUDUSD 119
NZDUSD 100
GBPUSD -1.2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.76 USD
Peor transacción: -77 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +100.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -41.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.64 × 303
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5587
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 902
otros 137...
No hay comentarios
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
