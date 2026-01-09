- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
186
利益トレード:
97 (52.15%)
損失トレード:
89 (47.85%)
ベストトレード:
59.76 USD
最悪のトレード:
-77.12 USD
総利益:
762.16 USD (792 695 pips)
総損失:
-631.32 USD (880 682 pips)
最大連続の勝ち:
12 (100.70 USD)
最大連続利益:
283.00 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.23%
最近のトレード:
52 分前
1週間当たりの取引:
117
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
118 (63.44%)
短いトレード:
68 (36.56%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
7.86 USD
平均損失:
-7.09 USD
最大連続の負け:
13 (-41.90 USD)
最大連続損失:
-78.73 USD (5)
月間成長:
3.95%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
340.75 USD
最大の:
340.75 USD (22.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.69% (340.43 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|45
|USDJPY
|25
|USTEC
|22
|XAUUSD
|17
|CADJPY
|14
|EURJPY
|13
|GBPJPY
|12
|US30
|12
|US500
|11
|XAUJPY
|10
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-21
|USDJPY
|24
|USTEC
|-43
|XAUUSD
|-131
|CADJPY
|-10
|EURJPY
|-24
|GBPJPY
|-2
|US30
|136
|US500
|0
|XAUJPY
|211
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|-12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-202K
|USDJPY
|3.6K
|USTEC
|-43K
|XAUUSD
|-13K
|CADJPY
|-1.4K
|EURJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-350
|US30
|138K
|US500
|182
|XAUJPY
|34K
|EURNZD
|438
|AUDUSD
|119
|NZDUSD
|100
|GBPUSD
|-1.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +59.76 USD
最悪のトレード: -77 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +100.70 USD
最大連続損失: -41.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5587
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 902
レビューなし
