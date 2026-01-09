シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MT Strategy
You Ming Xing

MT Strategy

You Ming Xing
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
186
利益トレード:
97 (52.15%)
損失トレード:
89 (47.85%)
ベストトレード:
59.76 USD
最悪のトレード:
-77.12 USD
総利益:
762.16 USD (792 695 pips)
総損失:
-631.32 USD (880 682 pips)
最大連続の勝ち:
12 (100.70 USD)
最大連続利益:
283.00 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.23%
最近のトレード:
52 分前
1週間当たりの取引:
117
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
118 (63.44%)
短いトレード:
68 (36.56%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
7.86 USD
平均損失:
-7.09 USD
最大連続の負け:
13 (-41.90 USD)
最大連続損失:
-78.73 USD (5)
月間成長:
3.95%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
340.75 USD
最大の:
340.75 USD (22.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.69% (340.43 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 45
USDJPY 25
USTEC 22
XAUUSD 17
CADJPY 14
EURJPY 13
GBPJPY 12
US30 12
US500 11
XAUJPY 10
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -21
USDJPY 24
USTEC -43
XAUUSD -131
CADJPY -10
EURJPY -24
GBPJPY -2
US30 136
US500 0
XAUJPY 211
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -202K
USDJPY 3.6K
USTEC -43K
XAUUSD -13K
CADJPY -1.4K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -350
US30 138K
US500 182
XAUJPY 34K
EURNZD 438
AUDUSD 119
NZDUSD 100
GBPUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +59.76 USD
最悪のトレード: -77 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +100.70 USD
最大連続損失: -41.90 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.64 × 303
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5587
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 902
137 より多く...
レビューなし
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
