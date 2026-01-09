СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MT Strategy
You Ming Xing

MT Strategy

You Ming Xing
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
186
Прибыльных трейдов:
97 (52.15%)
Убыточных трейдов:
89 (47.85%)
Лучший трейд:
59.76 USD
Худший трейд:
-77.12 USD
Общая прибыль:
762.16 USD (792 695 pips)
Общий убыток:
-631.32 USD (880 682 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (100.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
283.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.23%
Последний трейд:
56 минут
Трейдов в неделю:
117
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
118 (63.44%)
Коротких трейдов:
68 (36.56%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
7.86 USD
Средний убыток:
-7.09 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-41.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.73 USD (5)
Прирост в месяц:
3.95%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
340.75 USD
Максимальная:
340.75 USD (22.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.69% (340.43 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 45
USDJPY 25
USTEC 22
XAUUSD 17
CADJPY 14
EURJPY 13
GBPJPY 12
US30 12
US500 11
XAUJPY 10
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -21
USDJPY 24
USTEC -43
XAUUSD -131
CADJPY -10
EURJPY -24
GBPJPY -2
US30 136
US500 0
XAUJPY 211
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -202K
USDJPY 3.6K
USTEC -43K
XAUUSD -13K
CADJPY -1.4K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -350
US30 138K
US500 182
XAUJPY 34K
EURNZD 438
AUDUSD 119
NZDUSD 100
GBPUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.76 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +100.70 USD
Макс. убыток в серии: -41.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.64 × 303
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5587
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 902
еще 137...
Нет отзывов
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
