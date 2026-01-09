- Прирост
Всего трейдов:
186
Прибыльных трейдов:
97 (52.15%)
Убыточных трейдов:
89 (47.85%)
Лучший трейд:
59.76 USD
Худший трейд:
-77.12 USD
Общая прибыль:
762.16 USD (792 695 pips)
Общий убыток:
-631.32 USD (880 682 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (100.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
283.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.23%
Последний трейд:
56 минут
Трейдов в неделю:
117
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
118 (63.44%)
Коротких трейдов:
68 (36.56%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
7.86 USD
Средний убыток:
-7.09 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-41.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.73 USD (5)
Прирост в месяц:
3.95%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
340.75 USD
Максимальная:
340.75 USD (22.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.69% (340.43 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|45
|USDJPY
|25
|USTEC
|22
|XAUUSD
|17
|CADJPY
|14
|EURJPY
|13
|GBPJPY
|12
|US30
|12
|US500
|11
|XAUJPY
|10
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-21
|USDJPY
|24
|USTEC
|-43
|XAUUSD
|-131
|CADJPY
|-10
|EURJPY
|-24
|GBPJPY
|-2
|US30
|136
|US500
|0
|XAUJPY
|211
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|-12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-202K
|USDJPY
|3.6K
|USTEC
|-43K
|XAUUSD
|-13K
|CADJPY
|-1.4K
|EURJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-350
|US30
|138K
|US500
|182
|XAUJPY
|34K
|EURNZD
|438
|AUDUSD
|119
|NZDUSD
|100
|GBPUSD
|-1.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +59.76 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +100.70 USD
Макс. убыток в серии: -41.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5587
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 902
Нет отзывов
