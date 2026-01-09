- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
97 (52.15%)
Loss Trade:
89 (47.85%)
Best Trade:
59.76 USD
Worst Trade:
-77.12 USD
Profitto lordo:
762.16 USD (792 695 pips)
Perdita lorda:
-631.32 USD (880 682 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (100.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
283.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.23%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
118 (63.44%)
Short Trade:
68 (36.56%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
7.86 USD
Perdita media:
-7.09 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-41.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.73 USD (5)
Crescita mensile:
3.95%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
340.75 USD
Massimale:
340.75 USD (22.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.69% (340.43 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|45
|USDJPY
|25
|USTEC
|22
|XAUUSD
|17
|CADJPY
|14
|EURJPY
|13
|GBPJPY
|12
|US30
|12
|US500
|11
|XAUJPY
|10
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-21
|USDJPY
|24
|USTEC
|-43
|XAUUSD
|-131
|CADJPY
|-10
|EURJPY
|-24
|GBPJPY
|-2
|US30
|136
|US500
|0
|XAUJPY
|211
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|-12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-202K
|USDJPY
|3.6K
|USTEC
|-43K
|XAUUSD
|-13K
|CADJPY
|-1.4K
|EURJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-350
|US30
|138K
|US500
|182
|XAUJPY
|34K
|EURNZD
|438
|AUDUSD
|119
|NZDUSD
|100
|GBPUSD
|-1.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.76 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +100.70 USD
Massima perdita consecutiva: -41.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5587
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 902
137 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
4%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
97%
186
52%
100%
1.20
0.70
USD
USD
15%
1:400