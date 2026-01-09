SegnaliSezioni
You Ming Xing

MT Strategy

You Ming Xing
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
97 (52.15%)
Loss Trade:
89 (47.85%)
Best Trade:
59.76 USD
Worst Trade:
-77.12 USD
Profitto lordo:
762.16 USD (792 695 pips)
Perdita lorda:
-631.32 USD (880 682 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (100.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
283.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.23%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
118 (63.44%)
Short Trade:
68 (36.56%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
7.86 USD
Perdita media:
-7.09 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-41.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.73 USD (5)
Crescita mensile:
3.95%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
340.75 USD
Massimale:
340.75 USD (22.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.69% (340.43 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 45
USDJPY 25
USTEC 22
XAUUSD 17
CADJPY 14
EURJPY 13
GBPJPY 12
US30 12
US500 11
XAUJPY 10
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -21
USDJPY 24
USTEC -43
XAUUSD -131
CADJPY -10
EURJPY -24
GBPJPY -2
US30 136
US500 0
XAUJPY 211
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -202K
USDJPY 3.6K
USTEC -43K
XAUUSD -13K
CADJPY -1.4K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -350
US30 138K
US500 182
XAUJPY 34K
EURNZD 438
AUDUSD 119
NZDUSD 100
GBPUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.76 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +100.70 USD
Massima perdita consecutiva: -41.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.64 × 303
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5587
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 902
137 più
Non ci sono recensioni
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MT Strategy
49USD al mese
4%
0
0
USD
2.6K
USD
2
97%
186
52%
100%
1.20
0.70
USD
15%
1:400
