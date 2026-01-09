SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MT Strategy
You Ming Xing

MT Strategy

You Ming Xing
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
186
Gewinntrades:
97 (52.15%)
Verlusttrades:
89 (47.85%)
Bester Trade:
59.76 USD
Schlechtester Trade:
-77.12 USD
Bruttoprofit:
762.16 USD (792 695 pips)
Bruttoverlust:
-631.32 USD (880 682 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (100.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
283.00 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.23%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
117
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
118 (63.44%)
Short-Positionen:
68 (36.56%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-41.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-78.73 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.95%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
340.75 USD
Maximaler:
340.75 USD (22.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.69% (340.43 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 45
USDJPY 25
USTEC 22
XAUUSD 17
CADJPY 14
EURJPY 13
GBPJPY 12
US30 12
US500 11
XAUJPY 10
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -21
USDJPY 24
USTEC -43
XAUUSD -131
CADJPY -10
EURJPY -24
GBPJPY -2
US30 136
US500 0
XAUJPY 211
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -202K
USDJPY 3.6K
USTEC -43K
XAUUSD -13K
CADJPY -1.4K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -350
US30 138K
US500 182
XAUJPY 34K
EURNZD 438
AUDUSD 119
NZDUSD 100
GBPUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +59.76 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +100.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.64 × 303
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5587
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 902
noch 137 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MT Strategy
49 USD pro Monat
4%
0
0
USD
2.6K
USD
2
97%
186
52%
100%
1.20
0.70
USD
15%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.