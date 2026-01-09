- 자본
- 축소
트레이드:
188
이익 거래:
99 (52.65%)
손실 거래:
89 (47.34%)
최고의 거래:
59.76 USD
최악의 거래:
-77.12 USD
총 수익:
770.42 USD (794 629 pips)
총 손실:
-631.32 USD (880 682 pips)
연속 최대 이익:
12 (100.70 USD)
연속 최대 이익:
283.00 USD (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.23%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
117
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.41
롱(주식매수):
120 (63.83%)
숏(주식차입매도):
68 (36.17%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.74 USD
평균 이익:
7.78 USD
평균 손실:
-7.09 USD
연속 최대 손실:
13 (-41.90 USD)
연속 최대 손실:
-78.73 USD (5)
월별 성장률:
4.27%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
340.75 USD
최대한의:
340.75 USD (22.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.69% (340.43 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|45
|USDJPY
|26
|USTEC
|22
|XAUUSD
|17
|CADJPY
|14
|EURJPY
|13
|US500
|12
|GBPJPY
|12
|US30
|12
|XAUJPY
|10
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-21
|USDJPY
|32
|USTEC
|-43
|XAUUSD
|-131
|CADJPY
|-10
|EURJPY
|-24
|US500
|0
|GBPJPY
|-2
|US30
|136
|XAUJPY
|211
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|-12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-202K
|USDJPY
|4.8K
|USTEC
|-43K
|XAUUSD
|-13K
|CADJPY
|-1.4K
|EURJPY
|-3.6K
|US500
|971
|GBPJPY
|-350
|US30
|138K
|XAUJPY
|34K
|EURNZD
|438
|AUDUSD
|119
|NZDUSD
|100
|GBPUSD
|-1.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.76 USD
최악의 거래: -77 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +100.70 USD
연속 최대 손실: -41.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5587
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 902
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
4%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
97%
188
52%
100%
1.22
0.74
USD
USD
15%
1:400