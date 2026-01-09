시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / MT Strategy
You Ming Xing

MT Strategy

You Ming Xing
0 리뷰
안정성
2
0 / 0 USD
월별 49 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
188
이익 거래:
99 (52.65%)
손실 거래:
89 (47.34%)
최고의 거래:
59.76 USD
최악의 거래:
-77.12 USD
총 수익:
770.42 USD (794 629 pips)
총 손실:
-631.32 USD (880 682 pips)
연속 최대 이익:
12 (100.70 USD)
연속 최대 이익:
283.00 USD (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.23%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
117
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.41
롱(주식매수):
120 (63.83%)
숏(주식차입매도):
68 (36.17%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.74 USD
평균 이익:
7.78 USD
평균 손실:
-7.09 USD
연속 최대 손실:
13 (-41.90 USD)
연속 최대 손실:
-78.73 USD (5)
월별 성장률:
4.27%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
340.75 USD
최대한의:
340.75 USD (22.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.69% (340.43 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 45
USDJPY 26
USTEC 22
XAUUSD 17
CADJPY 14
EURJPY 13
US500 12
GBPJPY 12
US30 12
XAUJPY 10
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD -21
USDJPY 32
USTEC -43
XAUUSD -131
CADJPY -10
EURJPY -24
US500 0
GBPJPY -2
US30 136
XAUJPY 211
EURNZD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -202K
USDJPY 4.8K
USTEC -43K
XAUUSD -13K
CADJPY -1.4K
EURJPY -3.6K
US500 971
GBPJPY -350
US30 138K
XAUJPY 34K
EURNZD 438
AUDUSD 119
NZDUSD 100
GBPUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +59.76 USD
최악의 거래: -77 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +100.70 USD
연속 최대 손실: -41.90 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.64 × 303
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5587
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 902
137 더...
리뷰 없음
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
