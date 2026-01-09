SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pure Precision Dow Jones Trader Signal
Jean Rachwan Maatouk

Pure Precision Dow Jones Trader Signal

Jean Rachwan Maatouk
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
10.06 USD
En kötü işlem:
-9.87 USD
Brüt kâr:
40.34 USD (35 307 pips)
Brüt zarar:
-9.87 USD (9 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (35.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
4.09
Beklenen getiri:
3.81 USD
Ortalama kâr:
5.76 USD
Ortalama zarar:
-9.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.87 USD (1)
Aylık büyüme:
30.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.89 USD
Maksimum:
9.87 USD (9.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 25K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.06 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
İnceleme yok
2026.01.11 13:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
