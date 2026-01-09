시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Pure Precision Dow Jones Trader Signal
Jean Rachwan Maatouk

Pure Precision Dow Jones Trader Signal

Jean Rachwan Maatouk
0 리뷰
4
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8
이익 거래:
7 (87.50%)
손실 거래:
1 (12.50%)
최고의 거래:
10.06 USD
최악의 거래:
-9.87 USD
총 수익:
40.34 USD (35 307 pips)
총 손실:
-9.87 USD (9 869 pips)
연속 최대 이익:
6 (35.36 USD)
연속 최대 이익:
35.36 USD (6)
샤프 비율:
0.67
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
3.09
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
4.09
기대수익:
3.81 USD
평균 이익:
5.76 USD
평균 손실:
-9.87 USD
연속 최대 손실:
1 (-9.87 USD)
연속 최대 손실:
-9.87 USD (1)
월별 성장률:
30.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.89 USD
최대한의:
9.87 USD (9.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US30 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US30 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US30 25K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +10.06 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +35.36 USD
연속 최대 손실: -9.87 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
리뷰 없음
2026.01.11 13:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
