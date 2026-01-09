- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
7 (87.50%)
손실 거래:
1 (12.50%)
최고의 거래:
10.06 USD
최악의 거래:
-9.87 USD
총 수익:
40.34 USD (35 307 pips)
총 손실:
-9.87 USD (9 869 pips)
연속 최대 이익:
6 (35.36 USD)
연속 최대 이익:
35.36 USD (6)
샤프 비율:
0.67
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
3.09
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
4.09
기대수익:
3.81 USD
평균 이익:
5.76 USD
평균 손실:
-9.87 USD
연속 최대 손실:
1 (-9.87 USD)
연속 최대 손실:
-9.87 USD (1)
월별 성장률:
30.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.89 USD
최대한의:
9.87 USD (9.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
