СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Pure Precision Dow Jones Trader Signal
Jean Rachwan Maatouk

Pure Precision Dow Jones Trader Signal

Jean Rachwan Maatouk
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
10.06 USD
Худший трейд:
-9.87 USD
Общая прибыль:
40.34 USD (35 307 pips)
Общий убыток:
-9.87 USD (9 869 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (35.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.36 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.09
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
4.09
Мат. ожидание:
3.81 USD
Средняя прибыль:
5.76 USD
Средний убыток:
-9.87 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.87 USD (1)
Прирост в месяц:
30.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.89 USD
Максимальная:
9.87 USD (9.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 25K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.06 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +35.36 USD
Макс. убыток в серии: -9.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
Нет отзывов
2026.01.11 13:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика