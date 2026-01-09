Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real 0.00 × 5 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 27.30 × 1458 ICMarketsSC-MT5 29.17 × 36