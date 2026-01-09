- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
10.06 USD
Худший трейд:
-9.87 USD
Общая прибыль:
40.34 USD (35 307 pips)
Общий убыток:
-9.87 USD (9 869 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (35.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.36 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.09
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
4.09
Мат. ожидание:
3.81 USD
Средняя прибыль:
5.76 USD
Средний убыток:
-9.87 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.87 USD (1)
Прирост в месяц:
30.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.89 USD
Максимальная:
9.87 USD (9.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.06 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +35.36 USD
Макс. убыток в серии: -9.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
Нет отзывов