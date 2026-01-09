- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
10.06 USD
最差交易:
-9.87 USD
毛利:
40.34 USD (35 307 pips)
毛利亏损:
-9.87 USD (9 869 pips)
最大连续赢利:
6 (35.36 USD)
最大连续盈利:
35.36 USD (6)
夏普比率:
0.67
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.09
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
4.09
预期回报:
3.81 USD
平均利润:
5.76 USD
平均损失:
-9.87 USD
最大连续失误:
1 (-9.87 USD)
最大连续亏损:
-9.87 USD (1)
每月增长:
30.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.89 USD
最大值:
9.87 USD (9.40%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.06 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +35.36 USD
最大连续亏损: -9.87 USD
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
