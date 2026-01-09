- Crescimento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
10.06 USD
Pior negociação:
-9.87 USD
Lucro bruto:
40.34 USD (35 307 pips)
Perda bruta:
-9.87 USD (9 869 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (35.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.36 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
3.09
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
4.09
Valor esperado:
3.81 USD
Lucro médio:
5.76 USD
Perda média:
-9.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.87 USD (1)
Crescimento mensal:
30.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.89 USD
Máximo:
9.87 USD (9.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
US30
8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
US30
30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
US30
25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.06 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +35.36 USD
Máxima perda consecutiva: -9.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
