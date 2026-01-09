SinaisSeções
Jean Rachwan Maatouk

Pure Precision Dow Jones Trader Signal

0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
10.06 USD
Pior negociação:
-9.87 USD
Lucro bruto:
40.34 USD (35 307 pips)
Perda bruta:
-9.87 USD (9 869 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (35.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.36 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
3.09
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
4.09
Valor esperado:
3.81 USD
Lucro médio:
5.76 USD
Perda média:
-9.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.87 USD (1)
Crescimento mensal:
30.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.89 USD
Máximo:
9.87 USD (9.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 25K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.06 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +35.36 USD
Máxima perda consecutiva: -9.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
Sem comentários
2026.01.11 13:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
