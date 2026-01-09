- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
10.06 USD
Worst Trade:
-9.87 USD
Profitto lordo:
40.34 USD (35 307 pips)
Perdita lorda:
-9.87 USD (9 869 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (35.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
4.09
Profitto previsto:
3.81 USD
Profitto medio:
5.76 USD
Perdita media:
-9.87 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.87 USD (1)
Crescita mensile:
30.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.89 USD
Massimale:
9.87 USD (9.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.06 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.36 USD
Massima perdita consecutiva: -9.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
Non ci sono recensioni