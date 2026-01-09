SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pure Precision Dow Jones Trader Signal
Jean Rachwan Maatouk

Pure Precision Dow Jones Trader Signal

Jean Rachwan Maatouk
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
10.06 USD
Worst Trade:
-9.87 USD
Profitto lordo:
40.34 USD (35 307 pips)
Perdita lorda:
-9.87 USD (9 869 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (35.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
4.09
Profitto previsto:
3.81 USD
Profitto medio:
5.76 USD
Perdita media:
-9.87 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.87 USD (1)
Crescita mensile:
30.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.89 USD
Massimale:
9.87 USD (9.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 25K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.06 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.36 USD
Massima perdita consecutiva: -9.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
Non ci sono recensioni
2026.01.11 13:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
