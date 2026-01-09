- Incremento
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
7 (87.50%)
Transacciones Irrentables:
1 (12.50%)
Mejor transacción:
10.06 USD
Peor transacción:
-9.87 USD
Beneficio Bruto:
40.34 USD (35 307 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.87 USD (9 869 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (35.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
35.36 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.67
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
3.09
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
4.09
Beneficio Esperado:
3.81 USD
Beneficio medio:
5.76 USD
Pérdidas medias:
-9.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-9.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.87 USD (1)
Crecimiento al mes:
30.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.89 USD
Máxima:
9.87 USD (9.40%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Mejor transacción: +10.06 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +35.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
