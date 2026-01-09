SeñalesSecciones
Pure Precision Dow Jones Trader Signal

Jean Rachwan Maatouk
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
7 (87.50%)
Transacciones Irrentables:
1 (12.50%)
Mejor transacción:
10.06 USD
Peor transacción:
-9.87 USD
Beneficio Bruto:
40.34 USD (35 307 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.87 USD (9 869 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (35.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
35.36 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.67
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
3.09
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
4.09
Beneficio Esperado:
3.81 USD
Beneficio medio:
5.76 USD
Pérdidas medias:
-9.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-9.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.87 USD (1)
Crecimiento al mes:
30.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.89 USD
Máxima:
9.87 USD (9.40%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 25K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.06 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +35.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
No hay comentarios
2026.01.11 13:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
