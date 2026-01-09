SignaleKategorien
Pure Precision Dow Jones Trader Signal

Jean Rachwan Maatouk
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
7 (87.50%)
Verlusttrades:
1 (12.50%)
Bester Trade:
10.06 USD
Schlechtester Trade:
-9.87 USD
Bruttoprofit:
40.34 USD (35 307 pips)
Bruttoverlust:
-9.87 USD (9 869 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (35.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35.36 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.67
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
3.09
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
4.09
Mathematische Gewinnerwartung:
3.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-9.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.87 USD (1)
Wachstum pro Monat :
30.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.89 USD
Maximaler:
9.87 USD (9.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 8
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
Keine Bewertungen
2026.01.11 13:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
