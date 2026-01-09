SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Pure Precision Dow Jones Trader Signal
Jean Rachwan Maatouk

Pure Precision Dow Jones Trader Signal

Jean Rachwan Maatouk
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
7 (87.50%)
Perte trades:
1 (12.50%)
Meilleure transaction:
10.06 USD
Pire transaction:
-9.87 USD
Bénéfice brut:
40.34 USD (35 307 pips)
Perte brute:
-9.87 USD (9 869 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (35.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35.36 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.67
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.09
Longs trades:
3 (37.50%)
Courts trades:
5 (62.50%)
Facteur de profit:
4.09
Rendement attendu:
3.81 USD
Bénéfice moyen:
5.76 USD
Perte moyenne:
-9.87 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-9.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.87 USD (1)
Croissance mensuelle:
30.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.89 USD
Maximal:
9.87 USD (9.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 25K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.06 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +35.36 USD
Perte consécutive maximale: -9.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
Aucun avis
2026.01.11 13:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire