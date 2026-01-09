- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
10.06 USD
最悪のトレード:
-9.87 USD
総利益:
40.34 USD (35 307 pips)
総損失:
-9.87 USD (9 869 pips)
最大連続の勝ち:
6 (35.36 USD)
最大連続利益:
35.36 USD (6)
シャープレシオ:
0.67
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
3.09
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
4.09
期待されたペイオフ:
3.81 USD
平均利益:
5.76 USD
平均損失:
-9.87 USD
最大連続の負け:
1 (-9.87 USD)
最大連続損失:
-9.87 USD (1)
月間成長:
30.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.89 USD
最大の:
9.87 USD (9.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Automated US30 scalper on M30 timeframe with precision timing and conservative risk management. Fixed SL/TP, no martingale, clean, logic-based trading.
