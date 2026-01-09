SinyallerBölümler
Hiroshimare Nishikawa

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
TitanFX-06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
47 (83.92%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (16.07%)
En iyi işlem:
10 288.00 JPY
En kötü işlem:
-16 837.00 JPY
Brüt kâr:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
Brüt zarar:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (34 692.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
34 692.00 JPY (27)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
30 (53.57%)
Satış işlemleri:
26 (46.43%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
397.41 JPY
Ortalama kâr:
1 431.40 JPY
Ortalama zarar:
-5 002.33 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19 338.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-19 338.00 JPY (2)
Aylık büyüme:
22.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24 250.00 JPY
Maksimum:
37 494.00 JPY (33.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 195
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 288.00 JPY
En kötü işlem: -16 837 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +34 692.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -19 338.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
8.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.09 10:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
