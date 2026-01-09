- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
47 (83.92%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (16.07%)
En iyi işlem:
10 288.00 JPY
En kötü işlem:
-16 837.00 JPY
Brüt kâr:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
Brüt zarar:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (34 692.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
34 692.00 JPY (27)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
30 (53.57%)
Satış işlemleri:
26 (46.43%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
397.41 JPY
Ortalama kâr:
1 431.40 JPY
Ortalama zarar:
-5 002.33 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19 338.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-19 338.00 JPY (2)
Aylık büyüme:
22.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24 250.00 JPY
Maksimum:
37 494.00 JPY (33.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|195
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10 288.00 JPY
En kötü işlem: -16 837 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +34 692.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -19 338.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
