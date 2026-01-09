- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
47 (83.92%)
損失トレード:
9 (16.07%)
ベストトレード:
10 288.00 JPY
最悪のトレード:
-16 837.00 JPY
総利益:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
総損失:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
最大連続の勝ち:
27 (34 692.00 JPY)
最大連続利益:
34 692.00 JPY (27)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
30 (53.57%)
短いトレード:
26 (46.43%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
397.41 JPY
平均利益:
1 431.40 JPY
平均損失:
-5 002.33 JPY
最大連続の負け:
2 (-19 338.00 JPY)
最大連続損失:
-19 338.00 JPY (2)
月間成長:
22.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
24 250.00 JPY
最大の:
37 494.00 JPY (33.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 JPY)
エクイティによる:
0.00% (0.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|195
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10 288.00 JPY
最悪のトレード: -16 837 JPY
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +34 692.00 JPY
最大連続損失: -19 338.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TitanFX-06"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|8.00 × 1
レビューなし