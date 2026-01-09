シグナルセクション
Hiroshimare Nishikawa

Test copy Accounts

Hiroshimare Nishikawa
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
TitanFX-06
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
47 (83.92%)
損失トレード:
9 (16.07%)
ベストトレード:
10 288.00 JPY
最悪のトレード:
-16 837.00 JPY
総利益:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
総損失:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
最大連続の勝ち:
27 (34 692.00 JPY)
最大連続利益:
34 692.00 JPY (27)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
30 (53.57%)
短いトレード:
26 (46.43%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
397.41 JPY
平均利益:
1 431.40 JPY
平均損失:
-5 002.33 JPY
最大連続の負け:
2 (-19 338.00 JPY)
最大連続損失:
-19 338.00 JPY (2)
月間成長:
22.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
24 250.00 JPY
最大の:
37 494.00 JPY (33.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 JPY)
エクイティによる:
0.00% (0.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 195
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10 288.00 JPY
最悪のトレード: -16 837 JPY
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +34 692.00 JPY
最大連続損失: -19 338.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TitanFX-06"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
8.00 × 1
レビューなし
2026.01.09 10:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
