Hiroshimare Nishikawa

Test copy Accounts

Hiroshimare Nishikawa
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
TitanFX-06
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
47 (83.92%)
Убыточных трейдов:
9 (16.07%)
Лучший трейд:
10 288.00 JPY
Худший трейд:
-16 837.00 JPY
Общая прибыль:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
Общий убыток:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (34 692.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
34 692.00 JPY (27)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
30 (53.57%)
Коротких трейдов:
26 (46.43%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
397.41 JPY
Средняя прибыль:
1 431.40 JPY
Средний убыток:
-5 002.33 JPY
Макс. серия проигрышей:
2 (-19 338.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-19 338.00 JPY (2)
Прирост в месяц:
22.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24 250.00 JPY
Максимальная:
37 494.00 JPY (33.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 JPY)
По эквити:
0.00% (0.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 195
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10 288.00 JPY
Худший трейд: -16 837 JPY
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +34 692.00 JPY
Макс. убыток в серии: -19 338.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TitanFX-06" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
8.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.09 10:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
