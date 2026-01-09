- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
47 (83.92%)
Убыточных трейдов:
9 (16.07%)
Лучший трейд:
10 288.00 JPY
Худший трейд:
-16 837.00 JPY
Общая прибыль:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
Общий убыток:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (34 692.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
34 692.00 JPY (27)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
30 (53.57%)
Коротких трейдов:
26 (46.43%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
397.41 JPY
Средняя прибыль:
1 431.40 JPY
Средний убыток:
-5 002.33 JPY
Макс. серия проигрышей:
2 (-19 338.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-19 338.00 JPY (2)
Прирост в месяц:
22.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24 250.00 JPY
Максимальная:
37 494.00 JPY (33.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 JPY)
По эквити:
0.00% (0.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|195
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10 288.00 JPY
Худший трейд: -16 837 JPY
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +34 692.00 JPY
Макс. убыток в серии: -19 338.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TitanFX-06" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|8.00 × 1
Нет отзывов