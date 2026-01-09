SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Test copy Accounts
Hiroshimare Nishikawa

Test copy Accounts

Hiroshimare Nishikawa
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
TitanFX-06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
47 (83.92%)
Perte trades:
9 (16.07%)
Meilleure transaction:
10 288.00 JPY
Pire transaction:
-16 837.00 JPY
Bénéfice brut:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
Perte brute:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (34 692.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
34 692.00 JPY (27)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
0.59
Longs trades:
30 (53.57%)
Courts trades:
26 (46.43%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
397.41 JPY
Bénéfice moyen:
1 431.40 JPY
Perte moyenne:
-5 002.33 JPY
Pertes consécutives maximales:
2 (-19 338.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-19 338.00 JPY (2)
Croissance mensuelle:
22.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24 250.00 JPY
Maximal:
37 494.00 JPY (33.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 JPY)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 56
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 195
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 288.00 JPY
Pire transaction: -16 837 JPY
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +34 692.00 JPY
Perte consécutive maximale: -19 338.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
8.00 × 1
Aucun avis
2026.01.09 10:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
