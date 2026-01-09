- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
56
盈利交易:
47 (83.92%)
亏损交易:
9 (16.07%)
最好交易:
10 288.00 JPY
最差交易:
-16 837.00 JPY
毛利:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
毛利亏损:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
最大连续赢利:
27 (34 692.00 JPY)
最大连续盈利:
34 692.00 JPY (27)
夏普比率:
0.12
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
0.59
长期交易:
30 (53.57%)
短期交易:
26 (46.43%)
利润因子:
1.49
预期回报:
397.41 JPY
平均利润:
1 431.40 JPY
平均损失:
-5 002.33 JPY
最大连续失误:
2 (-19 338.00 JPY)
最大连续亏损:
-19 338.00 JPY (2)
每月增长:
22.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
24 250.00 JPY
最大值:
37 494.00 JPY (33.11%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 JPY)
净值:
0.00% (0.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|195
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10 288.00 JPY
最差交易: -16 837 JPY
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +34 692.00 JPY
最大连续亏损: -19 338.00 JPY
没有评论