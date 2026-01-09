- Crescita
Trade:
56
Profit Trade:
47 (83.92%)
Loss Trade:
9 (16.07%)
Best Trade:
10 288.00 JPY
Worst Trade:
-16 837.00 JPY
Profitto lordo:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
Perdita lorda:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (34 692.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
34 692.00 JPY (27)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
30 (53.57%)
Short Trade:
26 (46.43%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
397.41 JPY
Profitto medio:
1 431.40 JPY
Perdita media:
-5 002.33 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-19 338.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-19 338.00 JPY (2)
Crescita mensile:
22.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24 250.00 JPY
Massimale:
37 494.00 JPY (33.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|195
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
