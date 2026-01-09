SegnaliSezioni
Hiroshimare Nishikawa

Test copy Accounts

Hiroshimare Nishikawa
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
TitanFX-06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
47 (83.92%)
Loss Trade:
9 (16.07%)
Best Trade:
10 288.00 JPY
Worst Trade:
-16 837.00 JPY
Profitto lordo:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
Perdita lorda:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (34 692.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
34 692.00 JPY (27)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
30 (53.57%)
Short Trade:
26 (46.43%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
397.41 JPY
Profitto medio:
1 431.40 JPY
Perdita media:
-5 002.33 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-19 338.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-19 338.00 JPY (2)
Crescita mensile:
22.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24 250.00 JPY
Massimale:
37 494.00 JPY (33.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 195
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10 288.00 JPY
Worst Trade: -16 837 JPY
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +34 692.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -19 338.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
8.00 × 1
2026.01.09 10:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
