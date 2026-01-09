SeñalesSecciones
Hiroshimare Nishikawa

Test copy Accounts

Hiroshimare Nishikawa
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 21%
TitanFX-06
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
62
Transacciones Rentables:
51 (82.25%)
Transacciones Irrentables:
11 (17.74%)
Mejor transacción:
10 288.00 JPY
Peor transacción:
-16 837.00 JPY
Beneficio Bruto:
76 392.00 JPY (5 072 pips)
Pérdidas Brutas:
-55 507.00 JPY (3 464 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (38 134.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
38 134.00 JPY (28)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
2.15%
Carga máxima del depósito:
14.82%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
62
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
0.56
Transacciones Largas:
34 (54.84%)
Transacciones Cortas:
28 (45.16%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
336.85 JPY
Beneficio medio:
1 497.88 JPY
Pérdidas medias:
-5 046.09 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-19 338.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19 338.00 JPY (2)
Crecimiento al mes:
20.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
24 250.00 JPY
Máxima:
37 494.00 JPY (33.11%)
Reducción relativa:
De balance:
33.11% (37 494.00 JPY)
De fondos:
4.16% (5 194.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10 288.00 JPY
Peor transacción: -16 837 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +38 134.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -19 338.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TitanFX-06" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
No hay comentarios
2026.01.09 10:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
