Total de Trades:
62
Transacciones Rentables:
51 (82.25%)
Transacciones Irrentables:
11 (17.74%)
Mejor transacción:
10 288.00 JPY
Peor transacción:
-16 837.00 JPY
Beneficio Bruto:
76 392.00 JPY (5 072 pips)
Pérdidas Brutas:
-55 507.00 JPY (3 464 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (38 134.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
38 134.00 JPY (28)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
2.15%
Carga máxima del depósito:
14.82%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
62
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
0.56
Transacciones Largas:
34 (54.84%)
Transacciones Cortas:
28 (45.16%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
336.85 JPY
Beneficio medio:
1 497.88 JPY
Pérdidas medias:
-5 046.09 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-19 338.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19 338.00 JPY (2)
Crecimiento al mes:
20.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
24 250.00 JPY
Máxima:
37 494.00 JPY (33.11%)
Reducción relativa:
De balance:
33.11% (37 494.00 JPY)
De fondos:
4.16% (5 194.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|183
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TitanFX-06" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
