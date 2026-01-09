- 자본
- 축소
트레이드:
62
이익 거래:
51 (82.25%)
손실 거래:
11 (17.74%)
최고의 거래:
10 288.00 JPY
최악의 거래:
-16 837.00 JPY
총 수익:
76 392.00 JPY (5 072 pips)
총 손실:
-55 507.00 JPY (3 464 pips)
연속 최대 이익:
28 (38 134.00 JPY)
연속 최대 이익:
38 134.00 JPY (28)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
2.15%
최대 입금량:
14.82%
최근 거래:
57 분 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
4 분
회복 요인:
0.56
롱(주식매수):
34 (54.84%)
숏(주식차입매도):
28 (45.16%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
336.85 JPY
평균 이익:
1 497.88 JPY
평균 손실:
-5 046.09 JPY
연속 최대 손실:
2 (-19 338.00 JPY)
연속 최대 손실:
-19 338.00 JPY (2)
월별 성장률:
20.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24 250.00 JPY
최대한의:
37 494.00 JPY (33.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.11% (37 494.00 JPY)
자본금별:
4.16% (5 194.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|183
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10 288.00 JPY
최악의 거래: -16 837 JPY
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +38 134.00 JPY
연속 최대 손실: -19 338.00 JPY
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
21%
0
0
USD
USD
121K
JPY
JPY
1
100%
62
82%
2%
1.37
336.85
JPY
JPY
33%
1:500