- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
47 (83.92%)
Verlusttrades:
9 (16.07%)
Bester Trade:
10 288.00 JPY
Schlechtester Trade:
-16 837.00 JPY
Bruttoprofit:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
Bruttoverlust:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (34 692.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34 692.00 JPY (27)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
30 (53.57%)
Short-Positionen:
26 (46.43%)
Profit-Faktor:
1.49
Mathematische Gewinnerwartung:
397.41 JPY
Durchschnittlicher Profit:
1 431.40 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-5 002.33 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-19 338.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19 338.00 JPY (2)
Wachstum pro Monat :
22.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24 250.00 JPY
Maximaler:
37 494.00 JPY (33.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 JPY)
Kapital:
0.00% (0.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|195
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10 288.00 JPY
Schlechtester Trade: -16 837 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34 692.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19 338.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TitanFX-06" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|8.00 × 1
Keine Bewertungen