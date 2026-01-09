SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Test copy Accounts
Hiroshimare Nishikawa

Test copy Accounts

Hiroshimare Nishikawa
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
TitanFX-06
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
47 (83.92%)
Verlusttrades:
9 (16.07%)
Bester Trade:
10 288.00 JPY
Schlechtester Trade:
-16 837.00 JPY
Bruttoprofit:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
Bruttoverlust:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (34 692.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34 692.00 JPY (27)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
30 (53.57%)
Short-Positionen:
26 (46.43%)
Profit-Faktor:
1.49
Mathematische Gewinnerwartung:
397.41 JPY
Durchschnittlicher Profit:
1 431.40 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-5 002.33 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-19 338.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19 338.00 JPY (2)
Wachstum pro Monat :
22.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24 250.00 JPY
Maximaler:
37 494.00 JPY (33.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 JPY)
Kapital:
0.00% (0.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 195
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10 288.00 JPY
Schlechtester Trade: -16 837 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34 692.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19 338.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TitanFX-06" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
8.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.09 10:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen