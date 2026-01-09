- Crescimento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
47 (83.92%)
Negociações com perda:
9 (16.07%)
Melhor negociação:
10 288.00 JPY
Pior negociação:
-16 837.00 JPY
Lucro bruto:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
Perda bruta:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (34 692.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
34 692.00 JPY (27)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
30 (53.57%)
Negociações curtas:
26 (46.43%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
397.41 JPY
Lucro médio:
1 431.40 JPY
Perda média:
-5 002.33 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-19 338.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-19 338.00 JPY (2)
Crescimento mensal:
22.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24 250.00 JPY
Máximo:
37 494.00 JPY (33.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|195
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TitanFX-06" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
