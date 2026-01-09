SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Test copy Accounts
Hiroshimare Nishikawa

Test copy Accounts

Hiroshimare Nishikawa
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
TitanFX-06
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
47 (83.92%)
Negociações com perda:
9 (16.07%)
Melhor negociação:
10 288.00 JPY
Pior negociação:
-16 837.00 JPY
Lucro bruto:
67 276.00 JPY (4 506 pips)
Perda bruta:
-45 021.00 JPY (2 875 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (34 692.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
34 692.00 JPY (27)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
30 (53.57%)
Negociações curtas:
26 (46.43%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
397.41 JPY
Lucro médio:
1 431.40 JPY
Perda média:
-5 002.33 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-19 338.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-19 338.00 JPY (2)
Crescimento mensal:
22.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24 250.00 JPY
Máximo:
37 494.00 JPY (33.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 195
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10 288.00 JPY
Pior negociação: -16 837 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +34 692.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -19 338.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TitanFX-06" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
8.00 × 1
2026.01.09 10:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
