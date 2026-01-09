- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|70
|EURUSD.
|43
|NZDCAD.
|17
|AUDCAD.
|15
|EURCHF.
|13
|USDCHF.
|2
|ETHUSD_m
|1
|BTCUSD_m
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|79
|EURUSD.
|77
|NZDCAD.
|7
|AUDCAD.
|5
|EURCHF.
|23
|USDCHF.
|13
|ETHUSD_m
|0
|BTCUSD_m
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|4.9K
|EURUSD.
|701
|NZDCAD.
|938
|AUDCAD.
|687
|EURCHF.
|92
|USDCHF.
|105
|ETHUSD_m
|-938
|BTCUSD_m
|8.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
ADA Capital Protection MT5 is an automated trading system for MetaTrader 5, optimized for EURUSD and EURCHF with a minimum capital of $200.
The strategy is based on a risk-controlled Fibonacci pullback DCA model, focusing on capital protection, disciplined execution, and long-term stability.
The Expert Advisor trades only in clear market structures, opens one position per candle, limits DCA levels, and applies strict daily risk control.
No martingale, no aggressive scaling, no overtrading.
ADA MAIN is designed for traders who value consistency and sustainability over short-term gains.
👉 Get ADA MAIN for MetaTrader 5
Trade EURUSD & EURCHF with a disciplined, risk-controlled Fibonacci DCA strategy.
🔗 Product Link: https://www.mql5.com/en/market/product/160100
