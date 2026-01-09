SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ADA Capital Protection MT5
Van Dao Lai

ADA Capital Protection MT5

Van Dao Lai
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 153%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
127 (78.39%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (21.60%)
En iyi işlem:
29.85 USD
En kötü işlem:
-16.06 USD
Brüt kâr:
421.62 USD (31 714 pips)
Brüt zarar:
-216.40 USD (16 474 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (26.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.22 USD (10)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.91%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
5.10
Alış işlemleri:
81 (50.00%)
Satış işlemleri:
81 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
3.32 USD
Ortalama zarar:
-6.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-15.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.48 USD (2)
Aylık büyüme:
31.93%
Yıllık tahmin:
387.47%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
40.25 USD (9.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.72% (40.25 USD)
Varlığa göre:
14.38% (104.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 70
EURUSD. 43
NZDCAD. 17
AUDCAD. 15
EURCHF. 13
USDCHF. 2
ETHUSD_m 1
BTCUSD_m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 79
EURUSD. 77
NZDCAD. 7
AUDCAD. 5
EURCHF. 23
USDCHF. 13
ETHUSD_m 0
BTCUSD_m 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 4.9K
EURUSD. 701
NZDCAD. 938
AUDCAD. 687
EURCHF. 92
USDCHF. 105
ETHUSD_m -938
BTCUSD_m 8.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.85 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

ADA Capital Protection MT5 is an automated trading system for MetaTrader 5, optimized for EURUSD and EURCHF with a minimum capital of $200.

The strategy is based on a risk-controlled Fibonacci pullback DCA model, focusing on capital protection, disciplined execution, and long-term stability.

The Expert Advisor trades only in clear market structures, opens one position per candle, limits DCA levels, and applies strict daily risk control.
No martingale, no aggressive scaling, no overtrading.

ADA MAIN is designed for traders who value consistency and sustainability over short-term gains.

👉 Get ADA MAIN for MetaTrader 5
Trade EURUSD & EURCHF with a disciplined, risk-controlled Fibonacci DCA strategy.

🔗 Product Link: https://www.mql5.com/en/market/product/160100


İnceleme yok
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ADA Capital Protection MT5
Ayda 30 USD
153%
0
0
USD
725
USD
10
52%
162
78%
100%
1.94
1.27
USD
41%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.