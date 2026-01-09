SegnaliSezioni
Van Dao Lai

ADA Capital Protection MT5

Van Dao Lai
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 153%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
127 (78.39%)
Loss Trade:
35 (21.60%)
Best Trade:
29.85 USD
Worst Trade:
-16.06 USD
Profitto lordo:
421.62 USD (31 714 pips)
Perdita lorda:
-216.40 USD (16 474 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (26.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.22 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.91%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
5.10
Long Trade:
81 (50.00%)
Short Trade:
81 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-6.18 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-15.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.48 USD (2)
Crescita mensile:
31.93%
Previsione annuale:
387.47%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
40.25 USD (9.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.72% (40.25 USD)
Per equità:
14.38% (104.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 70
EURUSD. 43
NZDCAD. 17
AUDCAD. 15
EURCHF. 13
USDCHF. 2
ETHUSD_m 1
BTCUSD_m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 79
EURUSD. 77
NZDCAD. 7
AUDCAD. 5
EURCHF. 23
USDCHF. 13
ETHUSD_m 0
BTCUSD_m 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 4.9K
EURUSD. 701
NZDCAD. 938
AUDCAD. 687
EURCHF. 92
USDCHF. 105
ETHUSD_m -938
BTCUSD_m 8.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.85 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.53 USD
Massima perdita consecutiva: -15.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

ADA Capital Protection MT5 is an automated trading system for MetaTrader 5, optimized for EURUSD and EURCHF with a minimum capital of $200.

The strategy is based on a risk-controlled Fibonacci pullback DCA model, focusing on capital protection, disciplined execution, and long-term stability.

The Expert Advisor trades only in clear market structures, opens one position per candle, limits DCA levels, and applies strict daily risk control.
No martingale, no aggressive scaling, no overtrading.

ADA MAIN is designed for traders who value consistency and sustainability over short-term gains.

👉 Get ADA MAIN for MetaTrader 5
Trade EURUSD & EURCHF with a disciplined, risk-controlled Fibonacci DCA strategy.

🔗 Product Link: https://www.mql5.com/en/market/product/160100


Non ci sono recensioni
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
