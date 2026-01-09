SignauxSections
Van Dao Lai

ADA Capital Protection MT5

Van Dao Lai
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 153%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
162
Bénéfice trades:
127 (78.39%)
Perte trades:
35 (21.60%)
Meilleure transaction:
29.85 USD
Pire transaction:
-16.06 USD
Bénéfice brut:
421.62 USD (31 714 pips)
Perte brute:
-216.40 USD (16 474 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (26.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.22 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.91%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
5.10
Longs trades:
81 (50.00%)
Courts trades:
81 (50.00%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
1.27 USD
Bénéfice moyen:
3.32 USD
Perte moyenne:
-6.18 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-15.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-26.48 USD (2)
Croissance mensuelle:
31.93%
Prévision annuelle:
387.47%
Algo trading:
52%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
40.25 USD (9.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.72% (40.25 USD)
Par fonds propres:
14.38% (104.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 70
EURUSD. 43
NZDCAD. 17
AUDCAD. 15
EURCHF. 13
USDCHF. 2
ETHUSD_m 1
BTCUSD_m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 79
EURUSD. 77
NZDCAD. 7
AUDCAD. 5
EURCHF. 23
USDCHF. 13
ETHUSD_m 0
BTCUSD_m 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 4.9K
EURUSD. 701
NZDCAD. 938
AUDCAD. 687
EURCHF. 92
USDCHF. 105
ETHUSD_m -938
BTCUSD_m 8.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.85 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +26.53 USD
Perte consécutive maximale: -15.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

ADA Capital Protection MT5 is an automated trading system for MetaTrader 5, optimized for EURUSD and EURCHF with a minimum capital of $200.

The strategy is based on a risk-controlled Fibonacci pullback DCA model, focusing on capital protection, disciplined execution, and long-term stability.

The Expert Advisor trades only in clear market structures, opens one position per candle, limits DCA levels, and applies strict daily risk control.
No martingale, no aggressive scaling, no overtrading.

ADA MAIN is designed for traders who value consistency and sustainability over short-term gains.

👉 Get ADA MAIN for MetaTrader 5
Trade EURUSD & EURCHF with a disciplined, risk-controlled Fibonacci DCA strategy.

🔗 Product Link: https://www.mql5.com/en/market/product/160100


Aucun avis
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
