|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|70
|EURUSD.
|43
|NZDCAD.
|17
|AUDCAD.
|15
|EURCHF.
|13
|USDCHF.
|2
|ETHUSD_m
|1
|BTCUSD_m
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|79
|EURUSD.
|77
|NZDCAD.
|7
|AUDCAD.
|5
|EURCHF.
|23
|USDCHF.
|13
|ETHUSD_m
|0
|BTCUSD_m
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|4.9K
|EURUSD.
|701
|NZDCAD.
|938
|AUDCAD.
|687
|EURCHF.
|92
|USDCHF.
|105
|ETHUSD_m
|-938
|BTCUSD_m
|8.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinance-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ADA Capital Protection MT5 is an automated trading system for MetaTrader 5, optimized for EURUSD and EURCHF with a minimum capital of $200.
The strategy is based on a risk-controlled Fibonacci pullback DCA model, focusing on capital protection, disciplined execution, and long-term stability.
The Expert Advisor trades only in clear market structures, opens one position per candle, limits DCA levels, and applies strict daily risk control.
No martingale, no aggressive scaling, no overtrading.
ADA MAIN is designed for traders who value consistency and sustainability over short-term gains.
👉 Get ADA MAIN for MetaTrader 5
Trade EURUSD & EURCHF with a disciplined, risk-controlled Fibonacci DCA strategy.
🔗 Product Link: https://www.mql5.com/en/market/product/160100
