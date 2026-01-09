シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ADA Capital Protection MT5
Van Dao Lai

ADA Capital Protection MT5

Van Dao Lai
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 153%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
127 (78.39%)
損失トレード:
35 (21.60%)
ベストトレード:
29.85 USD
最悪のトレード:
-16.06 USD
総利益:
421.62 USD (31 714 pips)
総損失:
-216.40 USD (16 474 pips)
最大連続の勝ち:
34 (26.53 USD)
最大連続利益:
49.22 USD (10)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
32.91%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
5.10
長いトレード:
81 (50.00%)
短いトレード:
81 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
1.27 USD
平均利益:
3.32 USD
平均損失:
-6.18 USD
最大連続の負け:
7 (-15.99 USD)
最大連続損失:
-26.48 USD (2)
月間成長:
31.93%
年間予想:
387.47%
アルゴリズム取引:
52%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
40.25 USD (9.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.72% (40.25 USD)
エクイティによる:
14.38% (104.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD. 70
EURUSD. 43
NZDCAD. 17
AUDCAD. 15
EURCHF. 13
USDCHF. 2
ETHUSD_m 1
BTCUSD_m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD. 79
EURUSD. 77
NZDCAD. 7
AUDCAD. 5
EURCHF. 23
USDCHF. 13
ETHUSD_m 0
BTCUSD_m 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD. 4.9K
EURUSD. 701
NZDCAD. 938
AUDCAD. 687
EURCHF. 92
USDCHF. 105
ETHUSD_m -938
BTCUSD_m 8.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +29.85 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +26.53 USD
最大連続損失: -15.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinance-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ADA Capital Protection MT5 is an automated trading system for MetaTrader 5, optimized for EURUSD and EURCHF with a minimum capital of $200.

The strategy is based on a risk-controlled Fibonacci pullback DCA model, focusing on capital protection, disciplined execution, and long-term stability.

The Expert Advisor trades only in clear market structures, opens one position per candle, limits DCA levels, and applies strict daily risk control.
No martingale, no aggressive scaling, no overtrading.

ADA MAIN is designed for traders who value consistency and sustainability over short-term gains.

👉 Get ADA MAIN for MetaTrader 5
Trade EURUSD & EURCHF with a disciplined, risk-controlled Fibonacci DCA strategy.

🔗 Product Link: https://www.mql5.com/en/market/product/160100


2026.01.09 02:29
