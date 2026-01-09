СигналыРазделы
Van Dao Lai

ADA Capital Protection MT5

Van Dao Lai
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 153%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
127 (78.39%)
Убыточных трейдов:
35 (21.60%)
Лучший трейд:
29.85 USD
Худший трейд:
-16.06 USD
Общая прибыль:
421.62 USD (31 714 pips)
Общий убыток:
-216.40 USD (16 474 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (26.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.22 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
32.91%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
5.10
Длинных трейдов:
81 (50.00%)
Коротких трейдов:
81 (50.00%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
1.27 USD
Средняя прибыль:
3.32 USD
Средний убыток:
-6.18 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-15.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.48 USD (2)
Прирост в месяц:
31.93%
Годовой прогноз:
387.47%
Алготрейдинг:
52%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
40.25 USD (9.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.72% (40.25 USD)
По эквити:
14.38% (104.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 70
EURUSD. 43
NZDCAD. 17
AUDCAD. 15
EURCHF. 13
USDCHF. 2
ETHUSD_m 1
BTCUSD_m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 79
EURUSD. 77
NZDCAD. 7
AUDCAD. 5
EURCHF. 23
USDCHF. 13
ETHUSD_m 0
BTCUSD_m 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 4.9K
EURUSD. 701
NZDCAD. 938
AUDCAD. 687
EURCHF. 92
USDCHF. 105
ETHUSD_m -938
BTCUSD_m 8.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.85 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.53 USD
Макс. убыток в серии: -15.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

ADA Capital Protection MT5 is an automated trading system for MetaTrader 5, optimized for EURUSD and EURCHF with a minimum capital of $200.

The strategy is based on a risk-controlled Fibonacci pullback DCA model, focusing on capital protection, disciplined execution, and long-term stability.

The Expert Advisor trades only in clear market structures, opens one position per candle, limits DCA levels, and applies strict daily risk control.
No martingale, no aggressive scaling, no overtrading.

ADA MAIN is designed for traders who value consistency and sustainability over short-term gains.

👉 Get ADA MAIN for MetaTrader 5
Trade EURUSD & EURCHF with a disciplined, risk-controlled Fibonacci DCA strategy.

🔗 Product Link: https://www.mql5.com/en/market/product/160100


Нет отзывов
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
