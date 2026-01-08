SinyallerBölümler
Oleg Tertychnikov

Alfa Trast

Oleg Tertychnikov
0 inceleme
87 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
504
Kârla kapanan işlemler:
314 (62.30%)
Zararla kapanan işlemler:
190 (37.70%)
En iyi işlem:
9 724.30 RUB
En kötü işlem:
-14 776.54 RUB
Brüt kâr:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
Brüt zarar:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (13 178.64 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
13 610.95 RUB (9)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.95
Alış işlemleri:
229 (45.44%)
Satış işlemleri:
275 (54.56%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-279.77 RUB
Ortalama kâr:
740.39 RUB
Ortalama zarar:
-1 965.72 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-47 934.41 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-47 934.41 RUB (10)
Aylık büyüme:
-1.42%
Yıllık tahmin:
-17.26%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
148 437.39 RUB
Maksimum:
148 591.64 RUB (1477.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.74% (130 400.56 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 233
EURJPYrfd 131
GBPUSDrfd 88
USDCADrfd 21
USDCHFrfd 10
AUDUSDrfd 7
AUDCHFrfd 5
AUDJPYrfd 4
CHFJPYrfd 2
AUDCADrfd 2
AUDNZDrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd -692
EURJPYrfd -1.2K
GBPUSDrfd -424
USDCADrfd 88
USDCHFrfd -126
AUDUSDrfd -38
AUDCHFrfd -52
AUDJPYrfd 74
CHFJPYrfd 0
AUDCADrfd 9
AUDNZDrfd 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd -2.6K
EURJPYrfd -8.5K
GBPUSDrfd -5.3K
USDCADrfd 2.3K
USDCHFrfd -1.1K
AUDUSDrfd -925
AUDCHFrfd 133
AUDJPYrfd 2.9K
CHFJPYrfd -34
AUDCADrfd -219
AUDNZDrfd 13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 724.30 RUB
En kötü işlem: -14 777 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +13 178.64 RUB
Maksimum ardışık zarar: -47 934.41 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Торговля по уровням.
İnceleme yok
2026.01.08 20:25
A large drawdown may occur on the account again
