İşlemler:
504
Kârla kapanan işlemler:
314 (62.30%)
Zararla kapanan işlemler:
190 (37.70%)
En iyi işlem:
9 724.30 RUB
En kötü işlem:
-14 776.54 RUB
Brüt kâr:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
Brüt zarar:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (13 178.64 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
13 610.95 RUB (9)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.95
Alış işlemleri:
229 (45.44%)
Satış işlemleri:
275 (54.56%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-279.77 RUB
Ortalama kâr:
740.39 RUB
Ortalama zarar:
-1 965.72 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-47 934.41 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-47 934.41 RUB (10)
Aylık büyüme:
-1.42%
Yıllık tahmin:
-17.26%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
148 437.39 RUB
Maksimum:
148 591.64 RUB (1477.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.74% (130 400.56 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|233
|EURJPYrfd
|131
|GBPUSDrfd
|88
|USDCADrfd
|21
|USDCHFrfd
|10
|AUDUSDrfd
|7
|AUDCHFrfd
|5
|AUDJPYrfd
|4
|CHFJPYrfd
|2
|AUDCADrfd
|2
|AUDNZDrfd
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|-692
|EURJPYrfd
|-1.2K
|GBPUSDrfd
|-424
|USDCADrfd
|88
|USDCHFrfd
|-126
|AUDUSDrfd
|-38
|AUDCHFrfd
|-52
|AUDJPYrfd
|74
|CHFJPYrfd
|0
|AUDCADrfd
|9
|AUDNZDrfd
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|-2.6K
|EURJPYrfd
|-8.5K
|GBPUSDrfd
|-5.3K
|USDCADrfd
|2.3K
|USDCHFrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-925
|AUDCHFrfd
|133
|AUDJPYrfd
|2.9K
|CHFJPYrfd
|-34
|AUDCADrfd
|-219
|AUDNZDrfd
|13
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
