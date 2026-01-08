시그널섹션
Oleg Tertychnikov

Alfa Trast

Oleg Tertychnikov
0 리뷰
87
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
504
이익 거래:
314 (62.30%)
손실 거래:
190 (37.70%)
최고의 거래:
9 724.30 RUB
최악의 거래:
-14 776.54 RUB
총 수익:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
총 손실:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
연속 최대 이익:
15 (13 178.64 RUB)
연속 최대 이익:
13 610.95 RUB (9)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
-0.95
롱(주식매수):
229 (45.44%)
숏(주식차입매도):
275 (54.56%)
수익 요인:
0.62
기대수익:
-279.77 RUB
평균 이익:
740.39 RUB
평균 손실:
-1 965.72 RUB
연속 최대 손실:
10 (-47 934.41 RUB)
연속 최대 손실:
-47 934.41 RUB (10)
월별 성장률:
-1.42%
연간 예측:
-17.26%
Algo 트레이딩:
8%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
148 437.39 RUB
최대한의:
148 591.64 RUB (1477.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.74% (130 400.56 RUB)
자본금별:
0.00% (0.00 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDrfd 233
EURJPYrfd 131
GBPUSDrfd 88
USDCADrfd 21
USDCHFrfd 10
AUDUSDrfd 7
AUDCHFrfd 5
AUDJPYrfd 4
CHFJPYrfd 2
AUDCADrfd 2
AUDNZDrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDrfd -692
EURJPYrfd -1.2K
GBPUSDrfd -424
USDCADrfd 88
USDCHFrfd -126
AUDUSDrfd -38
AUDCHFrfd -52
AUDJPYrfd 74
CHFJPYrfd 0
AUDCADrfd 9
AUDNZDrfd 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDrfd -2.6K
EURJPYrfd -8.5K
GBPUSDrfd -5.3K
USDCADrfd 2.3K
USDCHFrfd -1.1K
AUDUSDrfd -925
AUDCHFrfd 133
AUDJPYrfd 2.9K
CHFJPYrfd -34
AUDCADrfd -219
AUDNZDrfd 13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +9 724.30 RUB
최악의 거래: -14 777 RUB
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +13 178.64 RUB
연속 최대 손실: -47 934.41 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Торговля по уровням.
리뷰 없음
2026.01.08 20:25
A large drawdown may occur on the account again
