- 자본
- 축소
트레이드:
504
이익 거래:
314 (62.30%)
손실 거래:
190 (37.70%)
최고의 거래:
9 724.30 RUB
최악의 거래:
-14 776.54 RUB
총 수익:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
총 손실:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
연속 최대 이익:
15 (13 178.64 RUB)
연속 최대 이익:
13 610.95 RUB (9)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
-0.95
롱(주식매수):
229 (45.44%)
숏(주식차입매도):
275 (54.56%)
수익 요인:
0.62
기대수익:
-279.77 RUB
평균 이익:
740.39 RUB
평균 손실:
-1 965.72 RUB
연속 최대 손실:
10 (-47 934.41 RUB)
연속 최대 손실:
-47 934.41 RUB (10)
월별 성장률:
-1.42%
연간 예측:
-17.26%
Algo 트레이딩:
8%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
148 437.39 RUB
최대한의:
148 591.64 RUB (1477.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.74% (130 400.56 RUB)
자본금별:
0.00% (0.00 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|233
|EURJPYrfd
|131
|GBPUSDrfd
|88
|USDCADrfd
|21
|USDCHFrfd
|10
|AUDUSDrfd
|7
|AUDCHFrfd
|5
|AUDJPYrfd
|4
|CHFJPYrfd
|2
|AUDCADrfd
|2
|AUDNZDrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|-692
|EURJPYrfd
|-1.2K
|GBPUSDrfd
|-424
|USDCADrfd
|88
|USDCHFrfd
|-126
|AUDUSDrfd
|-38
|AUDCHFrfd
|-52
|AUDJPYrfd
|74
|CHFJPYrfd
|0
|AUDCADrfd
|9
|AUDNZDrfd
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|-2.6K
|EURJPYrfd
|-8.5K
|GBPUSDrfd
|-5.3K
|USDCADrfd
|2.3K
|USDCHFrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-925
|AUDCHFrfd
|133
|AUDJPYrfd
|2.9K
|CHFJPYrfd
|-34
|AUDCADrfd
|-219
|AUDNZDrfd
|13
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9 724.30 RUB
최악의 거래: -14 777 RUB
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +13 178.64 RUB
연속 최대 손실: -47 934.41 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Торговля по уровням.
