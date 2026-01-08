- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
504
利益トレード:
314 (62.30%)
損失トレード:
190 (37.70%)
ベストトレード:
9 724.30 RUB
最悪のトレード:
-14 776.54 RUB
総利益:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
総損失:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
最大連続の勝ち:
15 (13 178.64 RUB)
最大連続利益:
13 610.95 RUB (9)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.95
長いトレード:
229 (45.44%)
短いトレード:
275 (54.56%)
プロフィットファクター:
0.62
期待されたペイオフ:
-279.77 RUB
平均利益:
740.39 RUB
平均損失:
-1 965.72 RUB
最大連続の負け:
10 (-47 934.41 RUB)
最大連続損失:
-47 934.41 RUB (10)
月間成長:
-1.42%
年間予想:
-17.26%
アルゴリズム取引:
8%
残高によるドローダウン:
絶対:
148 437.39 RUB
最大の:
148 591.64 RUB (1477.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.74% (130 400.56 RUB)
エクイティによる:
0.00% (0.00 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|233
|EURJPYrfd
|131
|GBPUSDrfd
|88
|USDCADrfd
|21
|USDCHFrfd
|10
|AUDUSDrfd
|7
|AUDCHFrfd
|5
|AUDJPYrfd
|4
|CHFJPYrfd
|2
|AUDCADrfd
|2
|AUDNZDrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|-692
|EURJPYrfd
|-1.2K
|GBPUSDrfd
|-424
|USDCADrfd
|88
|USDCHFrfd
|-126
|AUDUSDrfd
|-38
|AUDCHFrfd
|-52
|AUDJPYrfd
|74
|CHFJPYrfd
|0
|AUDCADrfd
|9
|AUDNZDrfd
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|-2.6K
|EURJPYrfd
|-8.5K
|GBPUSDrfd
|-5.3K
|USDCADrfd
|2.3K
|USDCHFrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-925
|AUDCHFrfd
|133
|AUDJPYrfd
|2.9K
|CHFJPYrfd
|-34
|AUDCADrfd
|-219
|AUDNZDrfd
|13
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9 724.30 RUB
最悪のトレード: -14 777 RUB
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +13 178.64 RUB
最大連続損失: -47 934.41 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Торговля по уровням.
レビューなし