シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Alfa Trast
Oleg Tertychnikov

Alfa Trast

Oleg Tertychnikov
レビュー0件
87週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
504
利益トレード:
314 (62.30%)
損失トレード:
190 (37.70%)
ベストトレード:
9 724.30 RUB
最悪のトレード:
-14 776.54 RUB
総利益:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
総損失:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
最大連続の勝ち:
15 (13 178.64 RUB)
最大連続利益:
13 610.95 RUB (9)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.95
長いトレード:
229 (45.44%)
短いトレード:
275 (54.56%)
プロフィットファクター:
0.62
期待されたペイオフ:
-279.77 RUB
平均利益:
740.39 RUB
平均損失:
-1 965.72 RUB
最大連続の負け:
10 (-47 934.41 RUB)
最大連続損失:
-47 934.41 RUB (10)
月間成長:
-1.42%
年間予想:
-17.26%
アルゴリズム取引:
8%
残高によるドローダウン:
絶対:
148 437.39 RUB
最大の:
148 591.64 RUB (1477.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.74% (130 400.56 RUB)
エクイティによる:
0.00% (0.00 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 233
EURJPYrfd 131
GBPUSDrfd 88
USDCADrfd 21
USDCHFrfd 10
AUDUSDrfd 7
AUDCHFrfd 5
AUDJPYrfd 4
CHFJPYrfd 2
AUDCADrfd 2
AUDNZDrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd -692
EURJPYrfd -1.2K
GBPUSDrfd -424
USDCADrfd 88
USDCHFrfd -126
AUDUSDrfd -38
AUDCHFrfd -52
AUDJPYrfd 74
CHFJPYrfd 0
AUDCADrfd 9
AUDNZDrfd 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd -2.6K
EURJPYrfd -8.5K
GBPUSDrfd -5.3K
USDCADrfd 2.3K
USDCHFrfd -1.1K
AUDUSDrfd -925
AUDCHFrfd 133
AUDJPYrfd 2.9K
CHFJPYrfd -34
AUDCADrfd -219
AUDNZDrfd 13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9 724.30 RUB
最悪のトレード: -14 777 RUB
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +13 178.64 RUB
最大連続損失: -47 934.41 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Торговля по уровням.
レビューなし
2026.01.08 20:25
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録