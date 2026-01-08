- Crescita
Trade:
504
Profit Trade:
314 (62.30%)
Loss Trade:
190 (37.70%)
Best Trade:
9 724.30 RUB
Worst Trade:
-14 776.54 RUB
Profitto lordo:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
Perdita lorda:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (13 178.64 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
13 610.95 RUB (9)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
229 (45.44%)
Short Trade:
275 (54.56%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-279.77 RUB
Profitto medio:
740.39 RUB
Perdita media:
-1 965.72 RUB
Massime perdite consecutive:
10 (-47 934.41 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-47 934.41 RUB (10)
Crescita mensile:
-1.42%
Previsione annuale:
-17.26%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
148 437.39 RUB
Massimale:
148 591.64 RUB (1477.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.74% (130 400.56 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|233
|EURJPYrfd
|131
|GBPUSDrfd
|88
|USDCADrfd
|21
|USDCHFrfd
|10
|AUDUSDrfd
|7
|AUDCHFrfd
|5
|AUDJPYrfd
|4
|CHFJPYrfd
|2
|AUDCADrfd
|2
|AUDNZDrfd
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|-692
|EURJPYrfd
|-1.2K
|GBPUSDrfd
|-424
|USDCADrfd
|88
|USDCHFrfd
|-126
|AUDUSDrfd
|-38
|AUDCHFrfd
|-52
|AUDJPYrfd
|74
|CHFJPYrfd
|0
|AUDCADrfd
|9
|AUDNZDrfd
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|-2.6K
|EURJPYrfd
|-8.5K
|GBPUSDrfd
|-5.3K
|USDCADrfd
|2.3K
|USDCHFrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-925
|AUDCHFrfd
|133
|AUDJPYrfd
|2.9K
|CHFJPYrfd
|-34
|AUDCADrfd
|-219
|AUDNZDrfd
|13
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9 724.30 RUB
Worst Trade: -14 777 RUB
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +13 178.64 RUB
Massima perdita consecutiva: -47 934.41 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Торговля по уровням.
