Oleg Tertychnikov

Alfa Trast

Oleg Tertychnikov
0 recensioni
87 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
504
Profit Trade:
314 (62.30%)
Loss Trade:
190 (37.70%)
Best Trade:
9 724.30 RUB
Worst Trade:
-14 776.54 RUB
Profitto lordo:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
Perdita lorda:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (13 178.64 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
13 610.95 RUB (9)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
229 (45.44%)
Short Trade:
275 (54.56%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-279.77 RUB
Profitto medio:
740.39 RUB
Perdita media:
-1 965.72 RUB
Massime perdite consecutive:
10 (-47 934.41 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-47 934.41 RUB (10)
Crescita mensile:
-1.42%
Previsione annuale:
-17.26%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
148 437.39 RUB
Massimale:
148 591.64 RUB (1477.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.74% (130 400.56 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 233
EURJPYrfd 131
GBPUSDrfd 88
USDCADrfd 21
USDCHFrfd 10
AUDUSDrfd 7
AUDCHFrfd 5
AUDJPYrfd 4
CHFJPYrfd 2
AUDCADrfd 2
AUDNZDrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd -692
EURJPYrfd -1.2K
GBPUSDrfd -424
USDCADrfd 88
USDCHFrfd -126
AUDUSDrfd -38
AUDCHFrfd -52
AUDJPYrfd 74
CHFJPYrfd 0
AUDCADrfd 9
AUDNZDrfd 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd -2.6K
EURJPYrfd -8.5K
GBPUSDrfd -5.3K
USDCADrfd 2.3K
USDCHFrfd -1.1K
AUDUSDrfd -925
AUDCHFrfd 133
AUDJPYrfd 2.9K
CHFJPYrfd -34
AUDCADrfd -219
AUDNZDrfd 13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 724.30 RUB
Worst Trade: -14 777 RUB
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +13 178.64 RUB
Massima perdita consecutiva: -47 934.41 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Торговля по уровням.
2026.01.08 20:25
A large drawdown may occur on the account again
