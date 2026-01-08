- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
505
Transacciones Rentables:
315 (62.37%)
Transacciones Irrentables:
190 (37.62%)
Mejor transacción:
9 724.30 RUB
Peor transacción:
-14 776.54 RUB
Beneficio Bruto:
232 501.89 RUB (46 719 pips)
Pérdidas Brutas:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (13 178.64 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
13 610.95 RUB (9)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
12.46%
Carga máxima del depósito:
29.18%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.95
Transacciones Largas:
230 (45.54%)
Transacciones Cortas:
275 (54.46%)
Factor de Beneficio:
0.62
Beneficio Esperado:
-279.18 RUB
Beneficio medio:
738.10 RUB
Pérdidas medias:
-1 965.72 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-47 934.41 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47 934.41 RUB (10)
Crecimiento al mes:
-1.34%
Pronóstico anual:
-16.30%
Trading algorítmico:
8%
Reducción de balance:
Absoluto:
148 437.39 RUB
Máxima:
148 591.64 RUB (1477.90%)
Reducción relativa:
De balance:
72.74% (130 400.56 RUB)
De fondos:
0.30% (76.41 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|233
|EURJPYrfd
|131
|GBPUSDrfd
|88
|USDCADrfd
|22
|USDCHFrfd
|10
|AUDUSDrfd
|7
|AUDCHFrfd
|5
|AUDJPYrfd
|4
|CHFJPYrfd
|2
|AUDCADrfd
|2
|AUDNZDrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDrfd
|-692
|EURJPYrfd
|-1.2K
|GBPUSDrfd
|-424
|USDCADrfd
|89
|USDCHFrfd
|-126
|AUDUSDrfd
|-38
|AUDCHFrfd
|-52
|AUDJPYrfd
|74
|CHFJPYrfd
|0
|AUDCADrfd
|9
|AUDNZDrfd
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDrfd
|-2.6K
|EURJPYrfd
|-8.5K
|GBPUSDrfd
|-5.3K
|USDCADrfd
|2.3K
|USDCHFrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-925
|AUDCHFrfd
|133
|AUDJPYrfd
|2.9K
|CHFJPYrfd
|-34
|AUDCADrfd
|-219
|AUDNZDrfd
|13
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9 724.30 RUB
Peor transacción: -14 777 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +13 178.64 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -47 934.41 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Торговля по уровням.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-63%
0
0
USD
USD
25K
RUB
RUB
88
8%
505
62%
12%
0.62
-279.18
RUB
RUB
73%
1:40