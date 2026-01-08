SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Alfa Trast
Oleg Tertychnikov

Alfa Trast

Oleg Tertychnikov
0 comentarios
88 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
505
Transacciones Rentables:
315 (62.37%)
Transacciones Irrentables:
190 (37.62%)
Mejor transacción:
9 724.30 RUB
Peor transacción:
-14 776.54 RUB
Beneficio Bruto:
232 501.89 RUB (46 719 pips)
Pérdidas Brutas:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (13 178.64 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
13 610.95 RUB (9)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
12.46%
Carga máxima del depósito:
29.18%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.95
Transacciones Largas:
230 (45.54%)
Transacciones Cortas:
275 (54.46%)
Factor de Beneficio:
0.62
Beneficio Esperado:
-279.18 RUB
Beneficio medio:
738.10 RUB
Pérdidas medias:
-1 965.72 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-47 934.41 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47 934.41 RUB (10)
Crecimiento al mes:
-1.34%
Pronóstico anual:
-16.30%
Trading algorítmico:
8%
Reducción de balance:
Absoluto:
148 437.39 RUB
Máxima:
148 591.64 RUB (1477.90%)
Reducción relativa:
De balance:
72.74% (130 400.56 RUB)
De fondos:
0.30% (76.41 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 233
EURJPYrfd 131
GBPUSDrfd 88
USDCADrfd 22
USDCHFrfd 10
AUDUSDrfd 7
AUDCHFrfd 5
AUDJPYrfd 4
CHFJPYrfd 2
AUDCADrfd 2
AUDNZDrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd -692
EURJPYrfd -1.2K
GBPUSDrfd -424
USDCADrfd 89
USDCHFrfd -126
AUDUSDrfd -38
AUDCHFrfd -52
AUDJPYrfd 74
CHFJPYrfd 0
AUDCADrfd 9
AUDNZDrfd 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd -2.6K
EURJPYrfd -8.5K
GBPUSDrfd -5.3K
USDCADrfd 2.3K
USDCHFrfd -1.1K
AUDUSDrfd -925
AUDCHFrfd 133
AUDJPYrfd 2.9K
CHFJPYrfd -34
AUDCADrfd -219
AUDNZDrfd 13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Торговля по уровням.
2026.01.08 20:25
A large drawdown may occur on the account again
